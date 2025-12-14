El Ayuntamiento de Burgos modera la previsión de ingresos por multas hasta 4,3 millones

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos tiene previsto recaudar en multas de circulación, competencia de Policía Local, 4.300.000 euros. Esta es la cifra que aparece recogida en el proyecto de presupuestos del Partido Popular, que está todavía por aprobarse, pero que indica la línea a seguir en esa parte del capítulo de ingresos.

No es una cifra récord, puesto que se ha moderado con respecto a las previsiones que se manejaban en las cuentas de 2025, ya que de acuerdo al documento del actual ejercicio se ha reducido un 10%, según las explicaciones que daba el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo.

Por tanto, se rebajará el dinero que llegue a las arcas municipales por este concepto al pasar de los 4.800.000 euros a los 4.300.000 euros comentados anteriormente. Quizá esta última cifra resulte un tanto más realista, porque si se consulta la última liquidación presupuestaria, que se corresponde con el año 2024, los derechos reconocidos netos ascendieron a un total de 4.393.251,35 euros.

Durante la presentación de los resultados del operativo especial de control de patinetes, que terminó con 678 denuncias tramitadas por Policía Local, Manzanedo explicaba que el equipo de Gobierno «no tiene afán recaudador» con las sanciones y para ratificar sus palabras concretaba que para el próximo año la previsión de ingresos es de un diez por ciento menos.

Si bien es cierto que con este último dispositivo las sanciones solo por mal uso de los vehículos de movilidad personal se multiplicarán con respecto a las de 2024. Si en apenas 23 días se detectaron 678 y de acuerdo a la memoria de Policía Local del pasado ejercicio se cursaron en los doce meses del año, un total de 722. Y en este caso se incluyen a bicicletas y VMP que circulaban por zonas peatonales.

Esta es una pequeña muestra de motivos de sanción vinculados al incumplimiento de las normas de circulación, pero para llegar los 4,3 millones de euros, que se prevén recaudar, la cifra de sanciones rondará las 50.000 sanciones.

El que fue un año de récord en recaudación de multas fue el 2023 con 4,9 millones de euros, según figura en la liquidación presupuestaria de esa anualidad. Entonces, las infracciones se elevaron hasta casi 57.000 (56.906) al cabo de enero a diciembre

Durante el último ejercicio del que se tienen datos completos, la Policía Local registró 50.837 multas. De todas ellas, las tramitadas directamente por el Ayuntamiento de Burgos fueron 48.679 porque a este número se restan las que van a la Dirección General de Tráfico (DGT) que fueron 2.158. Las 50.837 sanciones que pasaron en 2024 por la Policía Local, representaron un 10,6% menos que en 2023, cuando se alcanzó la cifra de 56.906.

En estas últimas, los agentes locales a través de diferentes controles en las calles de la capital detectaron inspecciones técnicas de los vehículos caducadas o desfavorables, seguros obligatorios que no están en orden o conductores que carecen o tienen caducado su licencia para circular. Todas estas cuestiones se gestionan desde la DGT y, por tanto, se traspasa la gestión de este tipo de infracciones.

Pero si nos fijamos en las sanciones que tienen que ver propiamente con incumplimientos de las normas de circulación en la ciudad, es donde está el mayor volumen de multas, con las 48.679 que se tramitaron desde medios propios municipales. Y son todas ellas las que permitieron que las arcas municipales recaudaran 4,3 millones de euros. Por tanto, para 2026 se esperan cifras en esta misma línea.

El incumplimiento de la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento, que se conoce coloquialmente como zona azul, es la principal causa de sanción en las calles de la ciudad. Y la segunda más frecuente son los excesos de velocidad, a la vista de la memoria de 2024. Hasta 16.598 boletines de sanción llegaron a Policía Local desde los controladores de la zona azul en el anterior ejercicio.

Radares y Multacar

Casi 20.000 infracciones (19.721), se correspondieron con el trabajo que se realiza con el apoyo de medios técnicos como los radares fijos y móviles, el multacar (un coche con cámara que capta distintos tipos de infracción sobre todo de estacionamiento) y el Foto rojo, el dispositivo situado en seis puntos de la ciudad capaz de captar los vehículos que se saltan un semáforo en rojo. Todas estas están relacionadas con la velocidad, pero también se incluyen las sanciones por aparcar en doble fila o en lugares no habilitados por donde puede transitar el multacar. Se completa con el Foto rojo, que es el sensor que multa al pasar un semáforo cerrado para los vehículos.

En concreto, por incumplir la velocidad marcada por la vía se tramitaron 8.390 a través de los aparatos de radar fijo (6.107), así como en los controles específicos en los que se saca el radar móvil (2.283), para vigilar tanto las calles en las que se debe circular a un máximo de 30 kilómetros por hora y las de 50 kilómetros por hora.

Durante los doce meses del pasado año se controló la velocidad de 31.997 vehículos y 2.283 fueron sancionados por circular a mayor velocidad de la permitida por la vía. La mayoría de las multas, 1.591, se cursaron en los controles realizados en calles a 30, mientras que en otras 692, los conductores sobrepasaron los 50 kilómetros a la hora.

Estacionar el vehículo en lugares inadecuados es el tercer motivo que más se sanciona en la ciudad, con un total de 7.227 denuncias. Y son las zonas de carga y descarga, los lugares donde más multas se cursan por no respetar la pintura amarilla que marca estos lugares habilitados para vehículos de reparto de mercancías en distintas franjas horarias. Hasta 3.500 multas se han cursado por estacionar el vehículo en estas zonas reservadas.