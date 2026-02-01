Más estabilidad laboral para deportistas que para científicos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Burgos celebra más contratos de deportistas profesionales que de científicos. Los primeros 182 doblan los segundos, 74 entre las tres modalidades. En deportes ellos tienen más estabilidad, en la ciencia ellas son más. El de deportistas es donde la brecha entre hombres y mujeres es abismal. Los logros deportivos se celebran por igual para hombres y mujeres en los últimos años. Algo que en los derechos laborales no termina de llegar. Así, si tomamos en cuenta la estadística de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, vemos que en Burgos se realizaron 182 contratos de deportistas profesionales. Los protagonizados por hombres fueron 170. Ellas estamparon su rúbrica en 12.

Las cifras mejoran respecto al año anterior, pero la brecha sigue siendo gigante. En 2024 se suscribieron 132 empleos de deportistas profesionales de los que 131 se firmaron por varones y uno por una chica deportista. En cuanto a las jornadas existe una diferencia proporcional. Si bien la mayor parte de los contratos son por jornada completa 106 frente a 76, en la situación por sexos cambia las circunstancias. Mientras en Burgos se contrató a 105 deportistas profesionales a jornada completa, solo se hizo con una deportista profesional. Si vamos a la temporalidad, se ve que el 90% de los contratos de mujeres en este ámbito fue temporal, 11 de 12. En ellos fueron 65.

Donde se da la vuelta a la tortilla es en los contratos de investigación. Hay más mujeres que hombres, las jornadas son completas, la temporalidad de 24 a más de 26 meses, pero son pocos los que firman un contrato. Según los datos del SEPE, se registraron el año pasado siete contratos de personal doctor investigador, 11 de investigadores predoctorales en formación y 56 de personal docente investigador en universidades. En total, 74 contratos vinculados a la ciencia y la investigación.

La cifra mejora respecto a 2024 en el que se registraron 58, y las mujeres aquí son mayoría. En total, 46 mujeres científicas obtuvieron un contrato laboral. Son cuatro de los siete de personal investigador con doctorado. La cifra de personal predoctoral en formación es esperanzadora porque son ocho de once, cifra que se mantiene respecto al año pasado. En cuanto a profesores investigadores de universidad, son 34 investigadoras de los 56 contratados, cifra que supone un incremento del 70% respecto al año anterior.