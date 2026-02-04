Tres empresas concursan por la reforma de la Oficina de Turismo (que se trasladará al Teatro Principal)

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Turismo, Carlos Niño, explicaba durante la presentación de los datos de la memoria del Centro de Recepción de Turistas del año 2025, que tres empresas se han interesado por la reforma de la oficina en los bajos del Teatro Principal donde se quiere trasladar este servicio para que sea más visible a los visitantes.

El proceso de licitación está, por tanto, avanzado y la adjudicación de las obras se espera que se concrete en un plazo breve de tiempo. "Este viernes se abrirán los sobres con las propuestas económicas que plantean las firmas interesadas", concretaba el concejal popular, que añadía que las mejoras en el espacio que es la Casa de los Gigantillos tienen un plazo de ejecución de cinco meses, según recoge el pliego.

Sobre los plazos para tener la nueva Oficina de Turismo abierta al público, Niño no se atrevió a aventurar fechas, ya que no está claro si dará tiempo a completar la reforma para la época veraniega, si bien en otras ocasiones se había confiado en esas fechas.

El equipo de Gobierno del PP está pendiente de la aprobación definitiva del presupuesto de 2026, en estos momentos sometido al plazo de la cuestión de confianza, para poder tener disponible la partida económica que permita comenzar las obras en esta oficina.

El presupuesto para la reforma asciende a 168.734 euros y Niño considera que la actuación es sencilla de ejecutar y, por tanto, se tarde menos de los cinco meses previstos de inicio. Lo que todavía no se ha concretado desde el área de Turismo es dónde acomodar a los Gigantillos y Gigantones "porque sí queremos que tengan su casa y se puedan exponer".