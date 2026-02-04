El Centro de Recepción de Turistas de Burgos aumenta un 7% las visitas hasta casi 92.000 personas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Centro de Recepción de Turistas de Burgos (Citur) cerró el año 2025 con mejores datos de visitantes si se comparan con el anterior ejercicio al alcanzar las 91.957 visitas a estas oficinas de información. El concejal de Turismo, Carlos Niño, que presentó la memoria del último año, explicó que el crecimiento en la atención de personas alcanzó un 7% con respecto a 2024, cuando se registró el dato de 85.970. Por tanto, el resultado de 2025 se acerca a otros años con mejores cifras como el 2023, cuando se superaron los 92.700 visitantes.

"Se confirma esa tendencia al alza en el número de turistas que experimenta la capital burgalesa, que se posiciona entre los principales destinos de Castilla y León", indicó el edil del PP, que señaló que otros datos de ocupación turística también van esta misma línea.

La gran mayoría de las personas que se acercaron hasta la oficina de turismo municipal fueron nacionales, con 63.300, frente a los extranjeros con 28.857 personas. Las comunidades autónomas que aportaron más visitantes fueron Madrid (11.602), Castilla y León (8.670), Cataluña (6.813), País Vasco (6.256) y Andalucía (6.236).

En el caso de turismo extranjero, los visitantes procedían en su mayoría de Francia (6.478), Alemania (3.124), Reino Unido (2.520), Países Bajos (2.150) y Estados Unidos (2.034).

Los meses de agosto y septiembre fue la época en la que más personas pasaron por Citur, con 14.742 y 11.475, respectivamente, mientras que en el lado opuesto se situaron los meses de enero y febrero con 2.431 y 3.657, según los datos facilitados por el concejal del área.

Niño también aportó información sobre el perfil del visitante que se acerca hasta esta oficina, entre los que destacan parejas (30.695), familias (23.328) e individuos que viajaban en solitario (6.143). Además, 6.719, por su parte, eran peregrinos y 24.368 hacían turismo en grupo.

La mayor parte de las peticiones de información que recibieron los trabajadores de Citur estuvieron relacionadas con la petición de planos, horarios, folletos, visitas teatralizadas y espacios expositivos, así como por las visitas y el acceso a los túneles del Castillo. También hubo solicitudes vinculadas a alojamientos, fiestas y desplazamientos por la provincia. Desde Citur, además de atender presencialmente, se presta información por teléfono, mail, WhatsApp e incluso por correo postal, este último sistema hasta en 132 ocasiones.

Quejas de los turistas

Carlos Niño explicó algunas de las quejas más frecuentes que trasladan los turistas al personal del Citur y que para el Ayuntamiento de Burgos son una fórmula para conocer si pueden intervenir en alguna cuestión.

Por ejemplo, los visitantes reclaman una mejora en la señalización turística en general y también en los accesos a Citur, ubicado en la calle Nuño Rasura, ya que se considera que está "escondido". Sobre este último particular, el edil recordó que está previsto, por el actual equipo de Gobierno del PP, trasladar la atención hasta los bajos del Teatro Principal, en el paseo de El Espolón. Y, en relación con la señalización, Niño explicó que este ejercicio se invertirán hasta 250.000 euros en la mejora de la señalización turística en la ciudad. En una primera fase se abordará el campo digital (para abril o mayo podría estar lista) y, más adelante, la colocación de las nuevas señales. "Entre hoy y mañana la licitación parte digital se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado", concretó.

Los turistas reclaman material específico del Camino de Santiago y documentación concreta sobre monumentos como la Catedral de Santa María. Otras sugerencias van en la línea de que la ciudad cuente con una atención específica de la Ruta Jacobea y son muchos los que reclaman que se recupere el autobús lanzadera entre el Museo de la Evolución Humana y los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca.

Con el aumento del turismo, que este año rozó el millón de viajeros, según los datos estadísticos INE, los visitantes han dejado por escrito que la carencia de baños públicos se hace insostenible. Así, la memoria de Citur recoge que se necesitan más instalaciones que se limpien varias veces al día, aun cuando sean autolimpiables. Además, indican que cuando llegan grupos grandes a visitar la ciudad el sistema autolimpiable, los baños que se encuentran también en Nuño Rasura, no pueden soportar el volumen de personas y son frecuentes las colas y las esperas.