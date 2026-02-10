El jurado declara culpable al acusado de matar al vallisoletano Sergio Delgado de un puñetazo pero rechaza la "intencionalidad"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Culpable, sí pero sin intencionalidad. . El jurado declara culpable al a José Luis Novoa, el acusado de matar al vallisoletano Sergio Delgado de un puñetazo, pero rechaza la "intencionalidad". El jurado en su veredicto, cuya lectura acaba de ser pública este martes día 10 de febrero, rechaza que José Luis Novoa, a quien se le vincula con grupos de ultraizquierda del fútbol burgalés como Los Mancebos, algo que él negaba en el juicio, sea "culpable de haber causado intencionadamente la muerte del vallisoletano propinándole un puñetazo con la finalidad de matarle".

Además, el jurado entiende en su veredicto que el puñetazo que el acusado le propinaba a Sergio Delgado no había sido por ser de Valladolid. A la pregunta cuarta del objeto del veredicto, "que José Luis Novoa propinó un puñetazo a Sergio, sin que ello estuviese motivado porque éste fuese de Valladolid, haciéndolo unos minutos más tarde desde que tuvo dicho conocimiento", los miembros del jurado contestan de forma "favorable".

Como también lo hacen a la séptima, aquella en la que entienden de manera "favorable", que "la intoxicación alcohólica (de Sergio Delgado) influyó en la producción de su fallecimiento", como también lo hacía, según el jurado, "la ateromatosis con estenosis coronaria", que padecía el joven vallisoletano.

La Fiscalía rebaja la petición de condena

La primera reacción al veredicto del jurado por el crimen de Sergio Delgado en Burgos de un puñetazo llegaba por parte de la Fiscalía. Y lo hacía para rebajar de 12 a 4 años de cárcel su petición de condena para el acusado. El Ministerio Público pedía 12 años de prisión para José Luis Novoa por homicidio, tal y como ratificaba en sus conclusiones finales en la última sesión del juicio.

Ahora, y después de que el jurado sí le declare culpable, pero no vea intencionalidad por parte del acusado, ni que el puñetazo fuera por ser de Valladolid, la Fiscalía solicita ahora cuatro años de cárcel para el acusado de matar a Sergio Delgado.

Quien no varía un ápice en su petición de condena es la acusación particular, que ejercen los padres y la hermana de Sergio Delgado, que siguen pidiendo 20 años por asesinato.