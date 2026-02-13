La obra para cubrir el patio del cívico de San Agustín no comenzará hasta mediados de 2027

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El inicio de la obra para instalar una cubierta en el patio del Centro Cívico de San Agustín se sitúa a mediados del próximo año 2027, si se logra disponer de un proyecto antes de que acabe este ejercicio. Esta es la información que el vicealcalde, Juan Manuel Manso, transmitió a los vecinos de ‘Nuestro Barrio’, en una reunión reciente, en la que les explicó el estado de varias iniciativas comprometidas para la zona sur de Burgos.

La redacción del proyecto de la cubierta tiene partida en el presupuesto de 2026, en vías de aprobación, unos 500.000 euros, comentó el también concejal de Urbanismo.

Para la asociación ‘Nuestro Barrio’, según explica su presidente, Florentino González, esta es una de las prioridades, ya que ven necesario contar con más espacios donde se puedan reunir, en especial, las personas mayores. El presupuesto total de la intervención para ampliar los usos sociales y culturales que ya tiene esta dotación municipal se podría ir a 3 millones de euros más los impuestos, según las explicaciones ofrecidas por Manso. Pero la obra ya se completaría durante el próximo mandato municipal, ya que el plazo estimado se acerca a 20 meses, a pesar de que fue una de las promesas electorales de Cristina Ayala en la pasada cita electoral.

«En Burgos hay ocho meses de invierno. ¿Qué hacemos con la gente mayor? ¿Dónde la metemos?», se pregunta el presidente vecinal, recordando que el cierre de antiguos espacios vinculados a las cajas de ahorro dejó al barrio sin lugares suficientes de reunión.

En este último encuentro en que estuvieron presentes responsables de la sociedad municipal de Aguas, para tratar sobre las recurrentes inundaciones en varios puntos del barrio, cuando hay episodios de lluvias importantes, también se habló de la accesibilidad de la calle Frías, una de las actuaciones prioritarias para el distrito Sur.

Los vecinos pudieron conocer de primera mano el proyecto que ya está en manos de Urbanismo. La intervención busca mejorar la accesibilidad, facilitando el tránsito de personas mayores y carritos infantiles, actualmente obligados en algunos puntos a circular por la calzada debido a la configuración de la vía y al estacionamiento de vehículos.

El proyecto contempla la reordenación del espacio, la eliminación de algunos árboles y la supresión de tres o cuatro plazas de aparcamiento, incorporando zonas verdes y mejorando los accesos a los portales.

Desde Nuestro Barrio consideran que esta intervención es necesaria y lamentan que los responsables municipales les hayan trasladado que está parada porque existe cierto rechazo por parte de algún grupo de residentes.

Con respecto a los problemas de inundaciones recurrentes, en la zona de Pisones, calle La Legión, talleres Pardo y Parque Europa, donde las fuertes tormentas provocan desbordamientos, se les indicó que la sociedad Aguas de Burgos está estudiando soluciones que podrían pasar por aumentar el diámetro de las conducciones o revisar posibles obstrucciones.