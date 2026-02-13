Raíces enológicas. Mucho más que una cata de vino

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El mundo del vino es mucho más que una copa. Historia, raíces, esfuerzo, tesón, investigación... Todo se descorcha al abrir una botella. Y eso es lo que Fundación Caja Rural y Tiempos líquidos quieren mostrar en la primera edición de 'Raíces enológicas'. Una cata de 12 bodegas de la tierra: seis por día con cuatro de Ribera del Duero y dos de Arlanza, con las que persiguen "acercar a la sociedad burgalesa no solo nuestros vinos, sino que podamos mostrar nuestra cultura, nuestra tradición en torno al mundo del vino y sean conocedores de lo que realmente tenemos", señaló el presidente de Fundación Caja Rural, Tomás Fisac.

Las catas se llevarán a cabo el 5 y 6 de marzo, a partir de las 20 horas de la tarde, en el Hotel Palacio Los Blasones. Se plantean catas a ciegas; no se conocerán las bodegas ni los autores, aunque sus técnicos estarán presentes. De forma paralela, se trabaja en un menú que permitirá ensalzar los puntos diferenciales de cada variedad de vino.

"Queremos mostrar, como hacemos en Tiempos Líquidos, una visión 360 del mundo del vino y este evento puede ser una oportunidad para que la gente, sobre todo de la provincia, pueda conocer mejor la cultura del vino y la gastronomía de esta zona", señaló la sumiller de Tiempos Líquidos, Laura Rodríguez. La propuesta está pensada para que todo ese universo "sea más cercano y visible para todos", con lo que contaremos con los presidentes de las dos denominaciones de origen, que nos podrán dar una pequeña introducción a la zona y, después, dar paso a la armonía que estamos desarrollando con el equipo Rice para que los vinos tengan ese valor añadido", remarcó el sumiller de Tiempos Líquidos, Diego González.

Cultura del vino

El mundo del vino y la sumillería es cada vez más accesible y el público en general busca profundizar en el milagro de la fermentación de la uva y los toques que añaden singularidad a cada caldo. En Burgos sí hay cultura del vino. "Que nosotros tengamos un negocio enfocado en el 99,9% en el vino significa que hay cultura, que hay una inquietud por conocer en profundidad de donde vienen y cómo se hacen y, sobre todo, de disfrutar", señaló Rodríguez.

En el día a día de su negocio, observan como el burgalés ya no sale a tomar un vino por ocio o por alternar. Se busca descubrir todo el universo enológico que envuelve una copa de vino. "Hay una inquietud por conocer en profundidad los vinos y saber lo que se está disfrutando en cada momento; la gente quiere más, hay inquietud por preguntar de dónde viene, cómo se ha elaborado, quién está detrás y por eso este tipo de eventos son muy importantes para hablar de la armonía global de todo esto", remarcó González.

El aforo para disfrutar de esta cata de 'Raíces enológicas' que nace con vocación de continuidad será pequeño. "Queremos que sea una experiencia donde haya una interacción, estarán los representantes de las bodegas y las denominaciones y buscamos que haya un diálogo entre unos y otros, intercambio de opiniones, y el aforo será limitado", remarcó Tomás Fisac.

De esta manera, será un evento abierto a 80 participantes en cada una de las tardes en las que se desarrollarán las catas a razón de seis bodegas cada día. El precio de la entrada será de 20 euros y se podrá adquirir en la web de Fundación Caja Rural a partir de hoy.