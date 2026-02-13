Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Reale Foundation duplica su colaboración con la Fundación Atapuerca, de la que es benefactora desde 2019, tras el convenio de renovación firmado ayer en el centro de investigación Emiliano Aguirre, en Ibeas de Juarros (Burgos), para apoyar la investigación y difundir el patrimonio de Atapuerca a todos los públicos.

Un documento que fue sellado por el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Méndez Pozo, y por la directora de Sostenibilidad, Relaciones Institucionales y Reale Foundation, Arancha Escalada, en un acto en el que también asistió el vicepresidente de la Fundación Atapuerca y director del Centro de Investigación Emiliano Aguirre, Eudald Carbonell, así como uno de los beneficiarios de las ayudas a la investigación de Reale Foundation en la Fundación Atapuerca, Rafael Gallareto.

Este acuerdo incluye la concesión de dos ayudas económicas predoctorales para investigación, así como su participación en el proyecto de inclusión social ‘Atapuerca, un paseo por la Evolución. Transformar para transferir, transferir para transformar’. Además, se realizarán campamentos para los hijos de empleados de Reale Foundation.

En este marco, la directora de Sostenibilidad, Relaciones Institucionales y Reale Foundation, Arancha Escalada, explicó que hasta 2025, la colaboración que se estaba realizando iba destinada «exclusivamente» a las becas y que otro tipo de colaboraciones que se desarrollaban eran «puntuales» pero que «no están formalizadas».

Por ello, indicó que a finales del pasado año propusieron ampliar la colaboración entre ambas instituciones. «Esa colaboración va a ser mantener las becas pero hemos añadido el proyecto de inclusión social y además vamos a hacer también una serie de campamentos para hijos de empleados de Reale, para que vivan también la experiencia de una cosa que hace la Fundación corporativa de la compañía en la que trabajan sus padres, que los niños también les lleven a este conocimiento», manifestó. «Y es justo doblar la ayuda en la que estábamos colaborando hasta ahora», subrayó.

Los campamentos se desarrollarán en la granja escuela de Arlanzón durante una semana, coincidiendo con los meses estivales de la campaña de excavaciones arqueológicas en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Sus destinatarios serán 27 niños de entre 9 y 14 años, hijos de los empleados de Reale Foundation.

Desde 2019, las ayudas de Reale Foundation han permitido que once personas del Equipo Investigador de Atapuerca (EIA) den continuidad a sus proyectos científicos y tesis doctorales, según recordó Eudald Carbonell. Este año, las personas beneficiarias son Irene Romo, que realiza su tesis sobre la caracterización de minerales de interés geocronológico en los yacimientos de la sierra de Atapuerca, y Rafael Gallareto, cuyo proyecto se centra en el estudio comparativo de la microestructura del neurocráneo en humanos modernos y homínidos extintos. Ambos desarrollan su investigación en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh).

96 ayudas predoctorales

El presidente de la Fundación Atapuerca puso en valor que hasta el momento las aportaciones de diferentes patronos hayan permitido financiar un total de 96 ayudas predoctorales, impulsando la formación científica de investigadores e investigadoras en áreas clave como paleoantropología, geología, biología o arqueología. A ello, Eudald Carbonell agregó que «más del 60 por ciento” de los beneficiarios de estas ayudas consiguen un puesto de trabajo en el equipo de investigación de Atapuerca o en diferentes universidades».

Además, Reale Foundation continúa su colaboración con el proyecto en el que también participó el año pasado ‘Atapuerca, un paseo por la Evolución. Transformar para transferir, transferir para transformar’, que permite que personas mayores con movilidad reducida o con dificultades cognitivas visiten los yacimientos de la sierra de Atapuerca mediante gafas de realidad virtual, acercándoles la ciencia y el patrimonio cultural sin salir de sus residencias.