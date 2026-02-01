Khorea y Edén, al Zurbarán Rock por la puerta grande: «Hay que enseñar a todo el mundo lo que se hace en Burgos»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Las anécdotas más curiosas suceden entre bastidores. Los momentos que se graban a fuego en la memoria, sobre el escenario. No olvidarán jamás los integrantes de Khorea y Edén el preciso instante en el que sonaron sus nombres una vez finalizado el festival de Las Candelas. Con la sangre aún caliente pese al frío, unos y otros se abrazaban. Objetivo cumplido: Zurbarán Rock Burgos les espera, el 10 u 11 de julio, en el entorno de El Plantío.

La camaradería por encima de la competición. Cero postureo y felicitaciones sinceras. Como las de Antecessor, finalistas del concurso en la categoría de Burgos, a sus queridos Khorea. «Han ganado los mejores, no hay más vuelta de hoja», reconocía David Oter, voz y guitarra de la banda, dejando claras sus intenciones de cara al Zurbarán: «Voy a ir con estos de pipa, lo sabe hasta Jesucristo. Hablaré con ellos y si quieren que salga vestido de animadora lo haré».

Con la «emoción» a flor de piel, Rulo (vocalista de Khorea) experimentó «una mezcla de alegría por haber ganado y de pena porque nos queremos llevar a nuestros hermanos de Antecessor con nosotros». Lo mismo le pasaba a Isra (guitarrista), consciente de que sus compañeros -que no rivales- pusieron «el listón muy alto» después de ofrecer un auténtico «bolazo».

A Fernando Argüelles, baterista de Edén, le invadió una «sensación de alivio» cuando la buena gente de Metal Castellae hizo público el veredicto del jurado. Sobre todo porque «llevamos muchísimos años en la música y es complicadísimo acceder a festivales al estar todo copado por grandes promotoras». Por no hablar de que «ahora incluso tienes que pagar para poder tocar». Afortunadamente, «la política del Zurbarán es totalmente distinta» pese a tratarse de un «referente a nivel europeo».

Todas los grupos coinciden en lo mismo: Zurbarán es sinónimo de casa. Argüelles lo comprobó nada más bajarse de la furgoneta. «Vino una persona, que luego supe que era de la organización, preguntando quién era el de Nörthwind». El tipo en cuestión era Israel Hernando, fan de la extinta banda asturiana. Con los discos en la mano, le pidió que se los firmase. Y Argüelles, encantando de la vida, le respondió dándole un abrazo.

«El rollo de esta gente es muy familiar. No tenemos queja alguna, al contrario». Tanto es así que Rulo, aludiendo también a la escena metalera local, cree que «hay que enseñar a todo el mundo lo que se hace en Burgos». Argüelles, sin pensárselo dos veces, secunda la moción. «Lo primero que ves es un escenario y un equipo como Dios manda. Esta gente sabe de qué va el tema. Y no es baladí, porque hemos ido a cantidad de salas donde tienes que pagar alquiler y no encuentras algo tan profesional».

La comodidad sobre el escenario es un factor clave y Yus (bajista de Antecessor) se sintió «muy a gusto» desde el principio. También Rulo, aunque fuese la segunda vez en su vida que actúa con la cazadora puesta por culpa del dichoso frío. Por su parte, David bajó de la tarima orgulloso de ofrecer «uno de los mejores conciertos que hemos hecho».

«Fue media hora muy intensa. Salimos a degüello, sin parar prácticamente y sabiendo a lo que veníamos, que era ofrecer nuestra mejor versión», subraya Argüelles. Lo mejor, sin embargo, fue comprobar las «muestras de gratitud de la organización y del público». Y qué decir de la peña Blusas del Metal, con el local a tiro de piedra de la plaza Nueva de Gamonal.

«Es como entrar en una quinta dimensión. Todos los carteles del Zurbarán Rock, desde el primero hasta el año pasado, esas pedazo de bandas que han traído y que la gente ha visto gratis... Un ambiente alucinante». Hacía tiempo que el baterista de Edén no vivía una «sensación tan grata» y ya está deseando volver. De hecho, reconoce sentir envidia sana porque en su tierra «no hay esto». Menos mal, eso sí, que «todavía existen este tipo de asociaciones». Además, «puedes ir con los críos y estás tranquilo en un espacio completamente sano».

«Balas en la recámara»

Isra lo tiene claro: «Poder tocar en el Zurbarán es top. Mis compañeros han dado el cien por cien y no tengo palabras». Después de ganar el festival de Las Candelas en 2024 con MortSubite, no le cabe duda de que «este año va a ser mucho mejor porque la otra vez tocamos los primeros». Sea como fuere, le parece «impagable» tener la oportunidad de «actuar delante de tanta gente».

No opina lo mismo su colega David, quien ya se autodefine como el «cenizo del metal» tras llegar previamente a la final con Sexma y Perrosdepaja. Bromas aparte, Yus seguirá brindando el próximo mes de julio porque, a fin de cuentas, «si ganan ellos ganamos nosotros».

Con más tiempo por delante en el Zurbarán, Khorea sacará «unas cuantas balas en la recámara». Tal y como avanza Isra, su siguiente álbum está «casi hecho» a falta de «detalles» y «echarle horas». Por lo tanto, caerán nuevas canciones. «Temas que están cañón», asegura Rulo, con los que el combo burgalés pretende expandir el universo de Into the Maelstrom.

A modo de conclusión, Argüelles considera que «cualquiera de las cinco bandas tenía calidad de sobra para estar en el Zurbarán». De ahí su sincera enhorabuena a Alterade y Corvus V por los shows que ofrecieron. Aparte, las cosas como son, se hubiese expresado en los mismos términos con independencia del resultado. Básicamente, por la «predisposición de todos los grupos y de los técnicos a colaborar y esa sensación de dignidad que no siempre se ve».