Así es la sardina de Carnaval que cinco artistas han creado en solo diez días

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Diez días de infarto, pero ya casi todo está listo. Cinco operarios de la Asociación de Artistas Plásticos de Gamonal, encabezados por Cristino Díez, han finalizado la sardina que se mostrará este año por las calles de Gamonal y el centro de la ciudad para arder el martes de carnaval. Una tradición de 36 años que ha estado a punto de romperse, pero, finalmente, ya está prácticamente lista. Eso sí, con unas jornadas de infarto. "Para el año que viene, si podéis, si podéis y queréis, decírnoslo antes porque hemos tenido aquí diez días con la sardina... que las hemos pasado canutas, un poco agobiados, la verdad", reflexionaba el artista Cristino en la visita que el concejal de Festejos, César Barriada.

Cinco operarios, "si es con tiempo, con tres nos arreglamos", no han parado hasta diseñar una sardina muy similar a la de otros años. En total, una sardina de once metros de largo, tres y medio de alto y un metro y medio de ancho. Una sinfonía de elementos carnavalescos a descubrir, detalles escondidos unos, otros no tanto, donde el capitán es un 'potente' gato negro de corte egipcio. "Es un símbolo egipcio, un gato muy erótico que tiene su cosa, porque ¿qué es el carnaval? Una anarquía del pueblo, una fiesta que apela a la libertad del individuo desde los celtas, los griegos, los romanos... Una fiesta pagana con la que hay tres días o cuatro de desenfreno y desmadre", recordó Díez.

Elementos creativos, a imagen y semejanza de los autómatas de otro siglos, plagados de referencias burgalesas y querubines que acompañan al gato de Anubis. Este año no ha habido tiempo para la crítica mordaz ni edificios como la Torre de Londres o la Catedral de Burgos de otras ediciones. Tampoco han querido entrar en la sátira política. "No hemos querido meternos mucho en el tema, era poco tiempo, pero es que además el tema político está jodido, no merece ni la pena porque se destruyen solos", remarca el artista.

Tras el poliespán esculpido y marcado con colores metálicos un interior de cartón y paja. "Es la manera de generar humo blanco que contrarreste el humo negro del poliespán y la pintura", señala. "Es de agradecer a la Asociación de Artistas Plásticos su disposición siempre para colaborar con el Ayuntamiento par asacar adelante iniciativas de ciudad y, desde luego, nunca nos han puesto ni una pega y es todo un orgullo contar con artistas locales que son un pozo sin fondo de creatividad, un pozo sin fondo de ilusión, de ganas y de sorpresas con las diferentes creaciones a las que nos tienen acostumbrados", remarcó el concejal de Festejos, César Barriada.

¿Dónde ver la sardina de los Carnavales 2026?

La creación estrella de los carnavales de Burgos desde hace 36 podrá verse desde este mismo viernes, en el que arrancan los carnavales de manera oficial con un concierto de Nacho Pistacho el joven artista burgalés que este año ejercerá de pregonero de los carnavales. La sardina se instalará en Gamonal hasta el sábado. El tridente se pasará de la Asociación de Bares del Centro a la Asociación de Hostelería de Gamonal en la Plaza Roma. Desde Gamonal se trasladará el sábado del Desfile de Carnaval al centro.

Allí procesionará con 31 agrupaciones y las carrozas de Don Carnal y Doña Cuaresma por las calles del centro. Se expondrá en la Plaza Mayor y acabará en la Llana de Afuera donde se repartirán sardinillas, chorimorci y el mismo martes se llorará por la Sardina que verá su final, envuelto en llamas, si el viento lo permite. Durante todo el tiempo en el que la sardina esté expuesta se podrán hacer fotos y se invita a compartir en redes sociales con #sardinaburgos2026.

En los talleres de los artistas plásticos ya luce la sardina, encabezada por el gato érotico de anubis, pero también las carrozas de Don Carnal y Doña Cuaresma. "Son carrozas de corte clásico, como las que se hacían a finales del siglo XVII y principios del XVIII, con saco y cosas rotas que no son más que un escenario para cumplir con un espectáculo que tiene su representación propia al estilo de los autos sacramentales y que las agrupaciones de teatro de La Parrala saben hacer muy bien, deberían representarse en el teatro", propuso Cristino.

Todo está ya listo para disfrutar de estos días de Carnaval. Una cita a la que no le faltará de nada. Porque, aunque hubo riesgo de no contar con eventos gastronómicos y sardina, todo se salvó en el último momento. La Asociación de Hosteleros del Centro es quien organiza estas actividades en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos. Tras algunas dudas hace unas semanas, el acuerdo llegó y la concejalía de Festejos asume los trámites que la asociación no podía acometer. Para vestir con la sardina y las carrozas los carnavales de Burgos se destinan 100.000 euros.

Todo está listo para mantener una tradición que Cristino Díez, impulsor de la primera quema de la Sardina hace 36 años, pidió mantener. "Es muy importante que se incentive el tema del carnaval, hay un tejido asociativo muy importante, imaginativo y creativo, y el Ayuntamiento tiene que apostar por el, si hacen bien las cosas se podrán lograr cosas importantes", señaló el artista burgalés.