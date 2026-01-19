El Monasterio de las Huelgas pierde visitantes en 2025

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Monasterio de las Huelgas y su oferta turística registran el único dato negativo de los grandes hitos patrimoniales que todo turista que visita la ciudad de Burgos no se puede perder. Si el Museo de la Evolución Humana y Atapuerca registran un año de récord, y la Catedral de Burgos han alcanzado su techo durante 2025, en el Monasterio de las Huelgas han perdido afluencia.

Durante el año pasado, el cenobio que gestiona Patrimonio Nacional registro 55.158 entradas, lo que supone un descenso del 3% respecto a las cifras registradas en 2024. Hace dos años pasearon por este edificio del siglo XII un total de 56.890 personas.

Los datos del año pasado reflejan un descenso frente al ejercicio pasado, pero es la segunda mejor cifra después de la pandemia. El monasterio cisterciense lleva tres años superando las 50.000 entradas, una barrera que se rompió en 2023 con 55.636 visitantes. Las cifras permiten recuperar el terreno perdido por la covid, pero aún están lejos de los más de 65.663 viajeros de 2019 o del hito histórico registrado en 2027 en el que se rozaron las 68.000 entradas.

En un contexto de incremento del turismo de un 3,8% en la capital con más de 466.000 viajeros; un incremento de visitas en un 4,6% de la exposición permanente del Museo de la Evolución que registró 170.000 visitas y el hito de 450.000 entradas en la Catedral de Burgos con un incremento interanual del 6% sorprenden estos traspiés en el Monasterio de las Huelgas.

Alejado del centro de la ciudad, quienes se acercan a conocer el monasterio fundado en 1187 por Alfonso VIII y la reina Doña Leonor de Aquitania, que se convirtió en un gran centro de poder femenino encabezado por la todopoderosa abadesa, explora en piedra y tejidos la riqueza de lo que fue.

Aún se conservan restos de arte mudéjar original en la capilla de la Asunción, que evolucionó a un monasterio gótico de gran iglesia, muros reforzados, claustro y dependencias en torno a este entre las que destaca la sala capitular. Uno de los grandes atractivos está en el Museo de Telas Medievales donde se conserva el pendón de las Navas de Tolosa y joyas textiles medievales que sirvieron para el enterramiento de los nobles castellanos.

La ubicación, a 14 minutos de la Plaza del Rey San Fernando, no ayuda. Quien se acerca a Huelgas, busca ese contenido relevante que sí se refleja en los centros de información turística y las guías on line, pero que quizás sea poco visible a pie de elementos patrimoniales más céntricos. Entre los responsables del Museo de la Evolución y la Catedral de Burgos señalan que el desarrollo de una programación cultural propia y estable y actividades y talleres en torno a su contenido tiran de la visita final. Algo que, salvo las visitas guiadas, muy recomendadas en las reseñas de internet, no cuenta con esa programación estable.

Patrimonio Nacional, que gestiona esta joya del patrimonio burgalés, si realiza inversiones y mejoras constantes en el cenobio y en los alrededores. En lo que al monasterio se refiere se ha realizado una modernización y mejora de la eficiencia energética de la iluminación de la iglesia, las capillas y del Museo de Telas del Monasterio de Santa María la Real.

Entre las inversiones previstas por Patrimonio Nacional está el arreglo y cerramiento perimetral del Parral, la restauración de la ermita de San Amaro, ubicada junto al Hospital del Rey. En la misma sede de la Universidad de Burgos se realizarán actuaciones de mejora de la torre y diversos elementos de lo que hoy es sede de la Universidad de Burgos y contiene dependencias de la Facultad de Derecho.