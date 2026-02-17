Cajaviva y FAE premian a tres iniciativas empresariales de Burgos, Miranda y Roa

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Reconocer la labor de las pequeñas empresas y los pequeños empresarios que levantan la persiana cada día en la provincia de Burgos. Son el 90% de las empresas que operan en la provincia y generan el 90% del empleo en Burgos. "Los pequeños empresarios, sacrificados, que son opacados para la sociedad, necesitan brillar y un reconocimiento", destacó el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte.

Ese es el objetivo de los Premios Trayectoria Pyme y Autónomos que reconocen, este año, a dos empresas y una iniciativa empresarial individual de la provincia. "Dentro de todos los que nos presentaron, consideramos que eran muy buenos y que este año no iba a dar un premio individual, sino estas dos empresas", remarcó el presidente de FAE, Ignacio San Millán.

De esta manera, este año se ha premiado a la empresa energética Norsol radicada en Burgos capital, a la compañía de transportes Autobuses Urbanos Ángel Herrera de Miranda de Ebro en la categoría de Pymes. Norsol es una empresa fundada en 2006 especializada en instalaciones eléctricas y de energía solar. Durante estos 20 años de actividad han desarrollado más de 3.000 proyectos, han instalado 920.000 paneles solares y sus desarrollos han reducido la emisión de 1,35 millones de toneladas de CO2. Cuenta con una plantilla de 85 trabajadores.

La otra empresa reconocida en la décimo cuarta edición de los premios Pyme y Autónomos FAE Cajaviva Caja Rural 2026 tiene una trayectoria de 56 años. Autobuses Urbanos Ángel Herrera, ubicada en Miranda de Ebro, se dedica al transporte de viajeros. La compañía, con Justo Patricio López al frente, dispone de una flota de 57 vehículos y una plantilla de 54 empleados.

En la categoría de empresario individual, el jurado de los premios reconoce la trayectoria de José Antonio Campo y Llorente y María Jesús Guijarro Palomino, que en 2018 apostaron por una empresa agrícola. Se trata de Pagos de Boada, radicada en Boada de Roa, que se dedica al cultivo de cereales y viñedo de vinificación. Hoy mantienen a dos trabajadores fijos y cinco fijos discontinuos, entre los que también se han incorporado sus hijas Esther y Raquel.

Los premios cumplen en 2026 su décimocuarta edición. En estos años han reconocido a un total de 190 empresas, de las que 55 han sido reconocidas a lo largo de los años. La gala de entrega se celebrará el próximo 16 de marzo, en la que se busca "volver a poner el foco en el papel esencial de las pequeñas empresas, reconocer el papel de pymes y autónomos para seguir impulsando un ecosistema empresarial saludable", señaló San Millán.

El peso de la inmigración en el mercado laboral

El convenio entre Cajaviva y FAE incluye también la realización de un estudio sobre la realidad empresarial de Burgos. Tras analizar el reto del relevo de los trabajadores a punto de jubilarse y las herramientas para retener el talento joven, llega el momento de analizar el peso de la inmigración en el mercado laboral.

"Burgos ha experimentado en los últimos años una evolución significativa de su estructura demográfica, marcada por la llegada de población inmigrante que se ha incorporado de forma activa al tejido productivo, un fenómeno que tiene implicaciones directas de ámbitos claves de la economía local, como el mercado de trabajo, la sostenibilidad del sistema productivo, el consumo, el emprendimiento, la recaudación fiscal y la gestión de población", remarcó el presidente de FAE.

En el estudio se analizará, entre otros aspectos, el papel de la inmigración en la sociedad burgalesa. Asimismo, se evaluará su contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y al mantenimiento de la actividad empresarial, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y descenso de la natalidad.