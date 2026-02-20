El precio del metro cuadrado vuelve a subir en Burgos y alcanza cifras récord

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El mercado de la vivienda en Burgos ha comenzado el año 2026 con una tendencia alcista consolidada. Así lo refleja el precio de la vivienda usada en la capital burgalesa, que se situó el pasado mes de enero en 2.109 euros el metro cuadrado, lo que representa un incremento del 1,5% respecto al mes anterior y un notable ascenso interanual del 16%, con más de 300 euros de diferencia entre enero de 2025 y el pasado mes.

Así lo ponen de manifiesto los datos publicados por el portal inmobiliario Idealista, que también muestran una brecha de precios entre las diferentes zonas de la ciudad es evidente, con el casco histórico y las zonas universitarias liderando los costes.

De hecho, el precio del metro cuadrado en el centro de la ciudad se sitúa en máximos históricos con 2.375 euros el metro cuadrado. Por otra parte, el precio del metro cuadrado en las viviendas del casco antiguo alcanza los 2.596 euros. En la zona de la universidad, el precio se sitúa en 2.345 euros, lo que supone un incremento mensual del 3,4 %. En el otro lado de la balanza, los barrios de Gamonal y Capiscol siguen registrando el precio más económico del metro cuadrado con 1.907 euros.

Este incremento del precio del metro cuadrado ha supuesto un cambio en el mercado y es que, en la búsqueda de precios más asequibles, los compradores han puesto la mirada en las viviendas de protección oficial y en la vivienda usada. Así, en los últimos meses, ha crecido la compraventa de este tipo de viviendas y se ha registrado una caída de adquisiciones de inmuebles de nueva construcción.

A nivel provincial, el comportamiento es más moderado que en la capital, aunque la tendencia anual sigue siendo positiva. El precio medio de la provincia se sitúa en 1.260 euros el metro cuadrado. Atendiendo a los principales municipios, Aranda de Duero registra un incremento del 1,4% y alcanza los 1.470 euros el metro cuadrado.

En Miranda de Ebro, el coste medio del metro cuadrado es de 1.464 euros y se mantiene estable respecto a finales del año 2025. Briviesca, con un coste medio del metro cuadrado de 855 euros, registra un aumento del 1,8% mensual y Medina de Pomar con 894 euros el metro cuadrado, crece un 0,3%.