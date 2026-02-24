Las mujeres protagonizan el programa de Envejecimiento Activo y suponen ocho de cada diez usuarios

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Gran estabilidad entre la oferta y la demanda». Así ha calificado el concejal de Mayores, José Antonio López, el programa de Envejecimiento Activo del que ha presentado la memoria. Esta programación de carácter anual, que se desarrolla entre los meses de septiembre y junio, «tiene como eje central la mejora de la calidad de vida, la autonomía y la participación social de las personas mayores en la ciudad».

Los datos de uso reflejan una alta participación femenina. En las Aulas María Zambrano, de las 873 personas usuarias del pasado año, el 72% fueron mujeres. En este espacio la edad media fue de entre 69 y 79 años. En el Espacio Mayor de Capiscol, la presencia femenina asciende al 80,5%, con un rango de edad mayoritario entre los 66 y 80 años.

Siguiendo los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el objetivo del programa «no es solo ofrecer actividades, sino profundizar en el conocimiento de la realidad de los mayores burgaleses y en los factores que condicionan su envejecimiento», tal y como señaló el edil popular.

En este sentido, el área de Mayores «pone especial énfasis en la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal» y «trata de abordar de forma directa una realidad creciente como es la soledad no deseada».

El pasado curso, el programa ofertó 2.624 plazas, con un promedio de 1,6 actividades por usuario. Los «principales centros neurálgicos de esta programación son las aulas María Zambrano, que aglutinaron 1.395 plazas distribuidas en 66 actividades, con 1.037 plazas para actividades formativas y 358 para propuestas artísticas, y el Espacio Mayor de Capiscol, que ofreció 614 plazas en 42 actividades, de las cuales 533 fueron para talleres formativos y 81 para actividades artísticas.

Además de estos dos grandes espacios, los centros cívicos de la ciudad apoyaron el programa con 378 plazas y los centros culturales de Villatoro, Cortes, Villafría y Villalonquéjar ofertaron 81 plazas en 6 actividades distintas. «También se contó con el apoyo del CEAS de San Pedro de la Fuente», añadió López.

Para garantizar que nadie quede excluido por motivos económicos, «los precios de las actividades oscilan entre los 40 y 80 euros anuales» y la programación se divide en seis áreas clave diseñadas para un bienestar integral. «Hay actividades dedicadas a la estimulación cognitiva, la promoción de la salud, arte, la promoción sociocultural, las nuevas tecnologías, la convivencia y el voluntariado».

Para el desarrollo del programa, el Ayuntamiento de Burgos ha destinado un presupuesto total de 88.862 euros.