El inicio de la obra de la cubierta del polideportivo de Lavaderos es inminente

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Deportes está ultimando los contratos para iniciar en un plazo breve de tiempo las obras de renovación de la cubierta del Polideportivo Lavaderos. Recientemente, se adjudicaba a la empresa Ingeniería de Cubiertas Dafer S. L. la intervención por 328.677 euros y en los últimos días se han firmado los contratos del plan de seguridad y salud, así como el de dirección de ejecución de obra y el de dirección de obra para dejar listos los trámites administrativos previos al inicio de los trabajos.

Según explicaba la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, las obras son inminentes en cuanto se planifique cómo afectaría el cierre de esta instalación municipal a otras, por si hay que necesitar algún traslado o cambio.

El proyecto de ejecución de la rehabilitación de la cubierta del Polideportivo Lavaderos se aprobaba el pasado mes de julio con una previsión de costes de las obras de 386.461,99 euros. La redacción del trabajo corrió a cargo del equipo de Barrio y Cameno Arquitectos. Y desde entonces se han ido dando los pasos necesarios, como la redacción de los pliegos para licitar la obra y su publicación en la plataforma de contratos públicos, para llegar a este momento en el que apenas falta firmar el acta de comprobación de replanteo para que se puedan dar las obras por comenzadas.

El plazo para ejecutar la actuación es de cuatro meses, por lo que será una intervención rápida que permita dar solución a los problemas de goteras detectados en la cubierta y que no se pudieron resolver con las reparaciones parciales que se han realizado en los últimos años.

Para el Servicio Municipalizado de Deportes era una prioridad esta actuación, ya que las filtraciones de agua ocasionaban daños en el parqué.

Según se informaba el pasado mes de julio cuando se aprobó el proyecto, la cubierta no tiene caída y lo que se busca con la rehabilitación es dar ese grado de inclinación que permita resolver de una manera directa los problemas de las goteras, «en cuanto que el agua acaba encontrando una vía de entrada, cuando se reparaba una zona».

Así, en el pliego figuraba que las cubiertas de panel tipo sándwich del polideportivo Lavaderos sufren múltiples lesiones (materiales deteriorados, sin acabados, con óxidos, verdín, etc.), falta de estanqueidad entre paneles, en encuentros con lucernarios y otros elementos, generando numerosas goteras y daños en la instalación.

Estas condiciones básicas derivaron en la pérdida de funcionalidad de la cubierta y la imposibilidad de uso del polideportivo en condiciones de seguridad durante las precipitaciones, así como el aumento de los recursos humanos necesarios para recoger las entradas de agua e impedir el deterioro del pavimento.

Originalmente, la instalación estaba formada por un frontón semicubierto y otro descubierto, inaugurados en 1983. Tras dos reformas, una en 1990 y otra en 1995, se decide cubrir por completo la instalación en el año 1998. De esta manera, el edificio pasa a disponer de una recepción, cafetería, vestuarios, una pequeña grada, una pista polideportiva y un frontón de dimensiones oficiales con graderío.

La última remodelación de calado se realizó en el año 2011, con el conocido como Plan E del Gobierno central. Pese a la intervención global en el edificio, los problemas de impermeabilización y de humedades de las cubiertas volvieron a aparecer, y finalmente en octubre de 2024 se redacta un informe del estado actual y los trabajos necesarios de reparación del edificio.