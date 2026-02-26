Aumentan «la demanda y los usuarios» en los servicios de ayuda y comida a domicilio de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Más demandada, más usurarios atendidos y más volumen de servicio». Los servicios de Ayuda a Domicilio y de Comida a Domicilio se consolidan como «los pilares fundamentales para sostener la vida diaria de las personas mayores en la ciudad, registrando en el último ejercicio un aumento significativo en la demanda, el volumen de servicios prestados y el número total de usuarios atendidos».

Así lo puso de manifiesto la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo. «El programa de Comida a Domicilio ha demostrado ser una herramienta clave no solo para garantizar una alimentación equilibrada y adecuada a quienes tienen dificultades para cocinar, sino también como un mecanismo de seguridad y acompañamiento», añadió.

La Comida a Domicilio cerró el año 2025 con 345 nuevas solicitudes, «lo que supone un 22% más que el año anterior, y 285 altas efectivas». Al finalizar el periodo, «el servicio contaba con 121 usuarios más que en 2024, lo que representa un incremento del 19% hasta alcanzar una media mensual de 770 usuarios activos».

En cuanto a las extinciones, el pasado año se registraron 242, lo que supone un 18% menos que en el año anterior. «El teléfono 010 sigue siendo la principal vía de acceso con 2.091 avisos para acceder al servicio», señala la edil, quien confirma que «actualmente hay una lista de espera de 23 personas».

El volumen de actividad de este servicio ha alcanzado cifras históricas con el reparto de 197.177 menús anuales, lo que supone un incremento de 27.000 servicios respecto al año previo, un 16% más». «Este crecimiento ha llevado el coste total del programa a los 1,03 millones de euros, reflejando el compromiso presupuestario del Ayuntamiento para garantizar que ningún mayor carezca de una nutrición digna y personalizada en su hogar», aseveró la presidenta del servicio.

«El servicio actúa como un radar para detectar casos de soledad no deseada, permitiendo que los mayores permanezcan en su entorno habitual con la tranquilidad de que alguien supervisa su bienestar diario». Este programa «cuenta, además, con una importante financiación de la Junta de Castilla y León», apunta la responsable del servicio.

Ayuda a domicilio

Por su parte, el Servicio de Ayuda a Domicilio, gestionado por la empresa Aralia, «ofrece apoyo personal, doméstico y social a personas mayores o en situación de dependencia» con el objetivo de «fomentar la autonomía, seguridad y dignidad del usuario en su propia vivienda», afirmó la popular.

Durante el último año, «las solicitudes se han disparado un 24%, alcanzando las 795 peticiones, de las cuales el 80% han sido aprobadas». Las denegaciones son mínimas y «responden mayoritariamente a que no cumplen con los requisitos». La mayor parte de las solicitudes que finalmente no se hacen efectivas «se debe a renuncias finales de los propias usuarios o de las familias».

Uno de los datos más positivos de la memoria de Ayuda a Domicilio es «la importante reducción de la lista de espera, que ha pasado de 231 personas a las 106 actuales». El servicio cerró el año con 1.327 usuarios en activo y un total de 352.251 horas de atención prestadas, un 4% más que en 2024. Se gestionaron 565 nuevas altas efectivas y 562 extinciones del servicio, «un 4% menos que en años anteriores».

La inversión en este programa «ha ascendido a 7,31 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,3% respecto al año anterior», señaló la popular quien puso de manifiesto, además, que para «el servicio cada vez atiende a más personas con grandes dependencias».

Finalmente, Del Campo señaló en cuanto al tiempo de tramitación, aprobación y prestación de los servicios que, «tras la solicitud, el tiempo de espera desde que se aprueba y comienza a ejecutarse de forma efectiva se sitúa entre los dos y tres meses». Un tiempo que «si bien no es excesivamente largo, es importante que sigamos trabajando en acortarlo para dar un mejor servicio a los ciudadanos que lo requieren», aseveró la presidenta de la gerencia.