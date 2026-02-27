26 comercios de Burgos con descuentos de hasta el 70%. Así arrancó la Feria de Stock en imágenes
«Este es el evento comercial más importante del año porque es el que hacemos los comercios de Burgos ». Las tiendas de Gamonal y el centro mostrarán los últimos productos de temporada durante todo el fin de semana en el Fórum Evolución.
Botas disponibles a mitad de precio. Pantalones de deporte a 10 euros. Muchos artículos de descuento al 70%. Y una cola antes de abrir sus puertas a las 12 del viernes. Así arrancó la nueva edición de la Feria Stock Burgos donde 26 comercios del centro de Burgos y Gamonal reúnen lo último de sus productos de la temporada de invierno. «Este es el evento comercial más importante del año porque el Black Friday y otro tipo de cosas vienen de fuera, este lo hacemos los comercios de Burgos así que invitamos a todos a venir y a que acaben con el stock de estos tres días», señaló el presidente de la Asociación de Comerciantes de Gamonal Zona G, Andrés Iniesta.