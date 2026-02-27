26 comercios de Burgos con descuentos de hasta el 70%. Así arrancó la Feria de Stock en imágenes

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Botas disponibles a mitad de precio. Pantalones de deporte a 10 euros. Muchos artículos de descuento al 70%. Y una cola antes de abrir sus puertas a las 12 del viernes. Así arrancó la nueva edición de la Feria Stock Burgos donde 26 comercios del centro de Burgos y Gamonal reúnen lo último de sus productos de la temporada de invierno. «Este es el evento comercial más importante del año porque el Black Friday y otro tipo de cosas vienen de fuera, este lo hacemos los comercios de Burgos así que invitamos a todos a venir y a que acaben con el stock de estos tres días», señaló el presidente de la Asociación de Comerciantes de Gamonal Zona G, Andrés Iniesta.