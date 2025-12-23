Éxito de los bonos al consumo de Burgos: La campaña genera un impacto de 7 millones de gasto en comercios y bares

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Siete millones de euros. Ese es el impacto de la última edición de la campaña de bonos al consumo, tal y como señaló el concejal de Comercio, César Barriada. Datos «sin precedentes» que para el edil son el resultado de «la transformación en la gestión y la estrategia de la iniciativa».

La última campaña de bonos ha cerrado con un impacto en ventas directas de 7 millones de euros, una cifra «muy superior» a los registros del ejercicio anterior, cuando se alcanzaron los 3,7 millones. Y es que, en 2024 el gasto en restauración fue de 490.000 euros, mientras que este año ha alcanzado los 823.000. En el caso del comercio, mientras que en 2024 el impacto fue de 3,2 millones de euros, este año ha ascendido hasta los 6,1 millones de euros.

Este crecimiento general «del 88%» confirma que «el cambio de rumbo en la gestión y el formato» ha conectado con éxito con los ciudadanos, «permitiendo que la ayuda llegue de forma más efectiva a los comercios burgaleses», aseveró Barriada.

A diferencia del sistema anterior, los usuarios no han tenido que realizar desembolsos previos por los bonos, sino que han podido beneficiarse del descuento mediante el canje directo en los establecimientos. «Esta simplificación burocrática ha generado un tráfico comercial muy superior a fórmulas pasadas, logrando además que las cantidades gastadas vinculadas a cada bono sean mayores», apuntó.

La «eficiencia del sistema es notable», señaló el comercial, quien explicó que «de todo el dinero puesto en circulación, apenas han quedado sin consumir 52.610 euros, lo que representa poco más de 10.000 bonos sin canjear de los 280.000 puestos en circulación».

Por sectores

El análisis por sectores señala que el equipamiento de la persona ha sido el gran protagonista de la campaña, generando ventas por más de 2 millones de euros. Le siguen la restauración, con 648.000 euros, y el bloque formado por equipamiento del hogar, oficinas y peluquerías, que sumó otro medio millón. «Mención especial merece el sector cultural, que ha escalado hasta la octava posición con un impacto superior a los 331.000 euros, demostrando que la campaña ha logrado diversificar el consumo hacia todas las áreas incluidas», apuntó Barriada.

Por bonos, en el sector de la hostelería se utilizaron más de 22.000 bonos y se quedaron sin canjear 5.858, mientras que en el comercio la ejecución fue casi total, con solo 4.264 bonos sobrantes de un total de 252.000 puestos en circulación. Estas cifras, calificadas como «excelentes» por el concejal de Comercio, avalan la decisión de «seguir apostando por este modelo, aunque con la mirada puesta en mejorar la planificación para dar respuesta a la demanda de los profesionales de no celebrar la campaña en estas fechas, sino en otras de menor consumo».

Compromiso político

Así las cosas y de cara al próximo ejercicio, Barriada afirmó que el equipo de Gobierno, «tal y como señaló la propia alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala», mantendrá «el compromiso de dotar con 1,5 millones de euros a la campaña de los bonos al consumo», pero señaló que en el presupuesto ordinario «se recogerá una partida de 350.000 euros».

En ocasiones pasadas, «el presupuesto no recogía ninguna partida para comercio y había que esperar a la modificación presupuestaria para el desarrollo de la campaña de bonos y de otras actividades para la promoción del sector», recordó Barriada, quien aseguró que contar con esta cuantía presupuestada «permitirá entre otras cuestiones la contratación de la plataforma de venta de los bonos para no llegar al último trimestre sin ningún paso dado, lo que retrasaría de nuevo la campaña».

El objetivo de la partida es «que las iniciativas no se limiten al último trimestre, sino que existan herramientas de estímulo constantes para apoyar al comercio local en el complejo escenario económico actual en el que se mueven», aseveró.