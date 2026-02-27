La Diputación explora nuevas alianzas con regiones próximas para reforzar la lucha contra los incendios

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación de Burgos explora nuevas vías de colaboración con territorios limítrofes para mejorar la respuesta ante incendios, en un contexto marcado por el aumento del riesgo y la necesidad de reforzar los medios disponibles. Así lo avanzó su vicepresidente y responsable de Personal, Ramiro Ibáñez, durante el debate plenario sobre la profesionalización de los parques de bomberos, donde también confirmó avances en la incorporación prevista de efectivos profesionales.

En su intervención, Ibáñez enmarcó las medidas en un escenario cada vez más exigente, convencido de que los problemas registrados el año pasado podrían incluso ser mayores este verano. Llamaba así a extremar las precauciones en una provincia con una superficie forestal muy elevada. Al hilo, tras recordar los convenios en marcha con los parques de la capital burgalesa, Aranda de Duero, Miranda de Ebro o con la Diputación Foral de Álava, el vicepresidente anunció que la institución provincial ya trabaja en reforzar la cooperación exterior: "Se está explorando trabajar en acuerdos con otros parques aledaños, de otras provincias o de otras comunidades para fortalecer la lucha contra los incendios".

El debate que suscitó esta intervención partía de una proposición del PSOE que reclamaba, de nuevo, acelerar la profesionalización del servicio. El diputado socialista Ildefonso Sanz se encargó de defender la insistencia de su formación y aseveró que se debe a que "la situación apenas ha evolucionado en los últimos dos años" pese al compromiso de avanzar. Urgió a dar pasos efectivos para garantizar un servicio esencial en toda la provincia.

"Es inaplazable dotar de bomberos profesionales que puedan ejercer como agentes de la autoridad", afirmó, para alabar, no obstante, el papel que cumplen los voluntarios que asumen esta labor en la provincia hasta la fecha. En este sentido, recordó que las diez plazas previstas en la Relación de Puestos de Trabajo -aprobada en noviembre- siguen sin cubrirse y pidió activar de inmediato tanto su convocatoria como la ampliación a una veintena, cifra que de entrada consideró incluso "insuficiente".

"Es una forma de empezar", explicó, para proponer como objetivo a largo plazo una red más amplia de efectivos. También reclamó reconocer la experiencia de los actuales colaboradores en los futuros procesos selectivos.

Recogía el guante con rapidez el PP, que coincidía con el PSOE en la necesidad de agilizar los trámites aunque rechazaba la visión de parálisis que el principal grupo de la oposición lamentaba en su propuesta. "No es cierto que no estemos haciendo nada ni que estemos peor que hace dos años", afirmó la portavoz del equipo de Gobierno, Inmaculada Sierra, que reivindicó la eficacia del modelo actual basado en la coordinación con parques profesionales y voluntarios.

Ibáñez se encargó de poner fecha a los planes en marcha y aseguró que los técnicos ultiman ya las bases de la convocatoria que regirá la adjudicación de las diez primeras plazas de bombero profesional de los parques provinciales. El procedimiento podría activarse en pocas semanas pues el responsable de Personal auguró que el documento estará listo "entre finales de marzo y principios de abril". Además, avanzó una medida complementaria para reforzar la capacidad de respuesta: la creación de una bolsa de bomberos "para disponer de más personal en caso de necesidad".

El vicepresidente defendió que la institución actúa en varios frentes, tanto en la prevención como en la respuesta. Recordó la puesta en marcha del plan provincial contra incendios, dotado con 12 millones de euros. En este ámbito, destacó también la incorporación de medios materiales y apoyo técnico. "Vamos a ayudar a los ayuntamientos a hacer frente a estas contingencias", señaló.

Aunque el debate evidenció un amplio consenso, el PP finalmente no respaldó la propuesta socialista al negarse esta formación a incorporar un punto de acuerdo en defensa del citado plan provincial incorporado en el presupuesto de 2026.