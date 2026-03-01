De la Rosa defiende en Gamonal las medidas del PSOE en materia de vivienda

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE de Burgos ya tiene su cuartel de campaña. Una pequeña oficina en la calle Santiago, entre Gamonal y Capiscol, que es «una puerta abierta a la esperanza, a la participación y al cambio, no es un despacho cerrado como los de la Junta», remarcó Estrella Paredes en una inauguración donde Daniel de la Rosa destacó que «la campaña empieza en los barrios, el cambio empieza en los barrios como este de Gamonal y Capiscol». El distrito 9 es un bastión para los socialistas porque recuerda De la Rosa que «aquí ha ganado el PSOE desde 2015 y en 2019 logramos más votos que PP, Vox y Podemos juntos».

Los socialistas burgaleses firmarían extender ese dato en Gamonal y por todo el territorio regional, un reto mayúsculo dado el contexto que arrancan desde la calle Santiago donde se congregaron algunos simpatizantes y afiliados.

En esta jornada electoral el PSOE de Castilla y León se centra en políticas de juventud y vivienda. Hacer atractiva de nuevo la comunidad es para los socialistas un reto. «Uno de cada tres jóvenes se ha ido fuera a buscarse la vida fuera y un tercio de ellos ha acabado en Madrid, priorizamos las políticas juveniles para retener el talento», explicó De la Rosa.

El candidato que encabeza la lista del PSOE a las Cortes de Castilla y León por Burgos expuso, entre esas políticas de apoyo a la juventud, la solución al problema de la vivienda. Se estima que el 85% de los jóvenes de la región viven con sus familias porque no pueden acceder a un inmueble. Desde el PSOE plantean una Oficina Regional de Vivienda que pueda implementar el desarrollo, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, una red de 5.000 viviendas protegidas en régimen de alquiler. Al mismo tiempo, plantean avales para la adquisición de inmuebles y un abono de 350 euros para apoyar a quienes se queden fuera de ese parque regional de viviendas.

«No es una fórmula nueva, estamos copiando el modelo que ya aplicó el PSOE cuando gobernó en el País Vasco», remarcó De la Rosa. Quien apuntó que, para gestionar este proyecto de vivienda, se contará con municipios y diputaciones que ceden el suelo. «No se puede delegar el desarrollo de vivienda a la voluntad de Somacyl que edifica cuando quiere y cómo quiere como sucede en Burgos gracias a una parcela que cedimos cuando estábamos en la alcaldía», puntualizó.

Salud Mental en Atención Primaria

Por otro lado, la candidata del PSOE a las Cortes de Castilla y León, Estrella Paredes, expuso la necesidad de escuchar, especialmente a los jóvenes. Responder a sus expectativas de desarrollo vital y laboral pero, también, cuidar su salud mental. «Tenemos que cuidar de su salud mental, no podemos consentir que se abuse, que no se atiendan situaciones de depresión no podemos adolecer de falta de empatía con nuestros jóvenes con lo que proponemos una atención a la salud mental de jóvenes en la atención primaria, el primer contacto con los problemas», reclamó Paredes.

Otro de los asuntos sociales que abordó la candidata a las Cortes por Burgos es el feminismo. Paredes remarcó que con el PSOE al frente de la Junta de Castilla y León se «garantizará la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud porque no puede ser que el 85% de las mujeres que han tomado esta decisión tenga que emigrar a otra comunidad», reivindicó. Recordó que el espacio del PSOE en la calle Santiago es un lugar de «escucha activa» del feminismo «mientras otros hacen ruido, nosotros vamos a hacer propuestas, mientras hay quien ofrece frutos secos nosotros tenemos un equipo preparado para que la Junta de Castilla y León sea un espacio de convivencia».

Próximos actos de campaña en Burgos

Una vez que ya se ha abierto el local de campaña, los socialistas encaran jornadas intensas para lanzar sus mensajes de su visión de la realidad de Castilla y León y sus propuestas para mejorarlas con las que esperan obtener el favor de los votantes en un contexto en el que las agrupaciones locales y regionales reciben la metralla del campo de batalla político en el ámbito nacional. No restan fuerzas en la pelea porque «la mayoría de los jóvenes no pueden ser de derechas, puede haber simpatía como impulso de reacción contra el sistema, pero no por ideología estoy convencido que la mayoría de los jóvenes son progresistas», remarcó Daniel de la Rosa.

Aunque no sólo de jóvenes se habló en el inicio de la campaña. De la Rosa recordó cómo el próximo acto de campaña en Burgos estará relacionado con los mayores. Será el próximo miércoles en la barriada Juan XXIII donde el 25% de los vecinos tiene más de 65 años. «Somos una provincia y una comunidad envejecida y por eso apostamos por las residencias públicas y más plazas concentradas, centros de día y ayuda a domicilio», reivindicó. Es el mismo barrio en el que el PSOE de Burgos cerrará la campaña el próximo viernes 13 de marzo en una fiesta de fin de campaña en Fátima.