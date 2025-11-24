El salario sube 9.400 euros en una década. ¿Cuánto se gana de media en Burgos?

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La incorporación de la mujer y la población inmigrante al mercado laboral permite que la masa laboral registrada en 2o24 no detecte los efectos de la baja natalidad. La población trabajadora sube un 6,4% en la provincia de Burgos en una década. En total, son 156.273 trabajadores que declaran ingresos por su empleo. Son 9.477 empleados más que son, precisamente, el número de mujeres que se han incorporado al mercado laboral. El número de hombres en nómina es el mismo que en 2014. En total, 82.304 varones trabajan por cuenta ajena. Junto a ellos hay 73.969 trabajadoras que en 2024 declaraban ante Hacienda ingresos por su trabajo.

Los salarios también se han incrementado en diez años. Las actualizaciones de los convenios y la subida del salario mínimo interprofesional ha permitido que en el bolsillo de los burgaleses con nómina haya 5.306 euros más al año. Eso permite que la nómina media en la provincia se sitúe en 24.882 euros de media. Es un 27% más alto que el que se registraba en 2014 y ascendía a 19.578 euros de media.

Burgos registra la segunda media de ingresos por nómina declarados a Hacienda más alta de la comunidad autónoma. En Castilla y León donde más se cobra es en Valladolid, que registra 25.571 euros al año por trabajador de media. Tras Burgos, está Soria con 23.569 euros por trabajador al año. Todos ellos se sitúan por encima de la media de los salarios en Castilla y León, que está en 23.725 euros.

6.691 euros menos por ser mujer

El salario se ha incrementado más en mujeres que en hombres. En una década son más las que acceden al mercado laboral y logran puestos de calidad, con lo que el salario medio en ellas sube por encima de lo que hacía hace unos años. Ellas ganan de media 21.360 euros, es un incremento del 33,2% respecto a los datos de 2014. Hace diez años ellas percibían poco más de 16.000 euros por su trabajo.

La situación ha mejorado considerablemente. Son 5.325 euros más al año, pero no sube tanto como las nóminas de ellos. Los hombres burgaleses han recibido 28.051 euros en 2024 por su trabajo, un 25,4% más que hace una década. Ganan 5.697 euros más que en 2014, cuando declaraban ingresos por nóminas de 22.354 euros.

De esta manera, aunque son más mujeres trabajando, la brecha de género no solo se mantiene sino que crece. La diferencia entre lo que gana un hombre frente a lo que percibe una mujer en Burgos, según los datos de 2024, últimos disponibles, es de 6.691 euros al año. Ellas perciben 557 euros menos que ellos. La razón en diez años no ha cambiado: ellas acceden a los trabajos peor pagados y, ante la maternidad y la crianza, ellas son las que principalmente se acogen a la reducción de jornada o excedencia temporal.

Tres de cada diez trabajadores, por debajo del SMI Tres de cada diez trabajadores en Burgos cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) o por debajo. En total, son 51.940 empleados de los 156.273 residentes en la provincia que declaran percibir nóminas a Hacienda.

Este dato se divide entre aquellos que ganan hasta la mitad del SMI, que son 28.103 trabajadores en la provincia, que ingresan 3.170 euros al año de media. Es decir, tienen ingresos por valor de 264 euros al mes. Estos trabajos por horas están protagonizados principalmente por mujeres, 15.207, que hombres, 12.896.

En el tramo entre la mitad y el total del SMI se encuentran 23.837 personas en la provincia que ingresan, de media, 12.096 euros al año. Esto deja una nómina mensual de mil euros. Nuevamente, los trabajos por jornadas parciales están detrás de este dato en el que hay más trabajadoras, 14.919, que trabajadores, 8.918.

La bolsa de empleados con peores salarios no ha hecho más que crecer, aunque sus nóminas también. Hoy en día el número de trabajadores en torno al SMI es un 22,7% más alto que hace una década. Algo que tiene que ver con el incremento experimentado en este periodo por el salario mínimo. Ha pasado de los 645,32 euros de 2014 a los 1.134 euros en 2024. Hace diez años había 42.311 empleados en Burgos con ingresos de SMI de entonces o por debajo.



Esta brecha de salario entre hombres y mujeres es un 5,8% más elevada que hace diez años, cuando ellas ganaban 6.319 euros menos que ellos. Es decir, ellas, aunque son más trabajando, e incrementando sus salarios, pero siguen ganando menos que ellos. En concreto, esa brecha ha crecido en 372 euros más respecto a 2014.

No todo es negativo en este ámbito. La situación se corrige respecto al año pasado, en el que se registró una de las brechas más elevadas en estos diez años. En 2023 fue de 6.768 euros, puesto que ellos percibían ingresos por valor de 27.231 euros, mientras que ellas estaban en 20.463. Eso dejaba una brecha de género de 6.768 euros. En este 2024 la cifra se ha corregido en un 1,13%. La desigualdad de ingresos más alta entre hombres y mujeres se vivió en 2018, cuando ellos percibían 6.898 euros más que ellas.

A pesar del incremento de salarios, el coste de la vida obliga a que las percepciones por persona se incrementen. No vale con un solo sueldo. La media de ingresos por persona es de una nómina y un tercio, es decir, 1,36 percepciones por persona. En 2014 era de 1,2 salarios por trabajador. De nuevo es superior en mujeres que en hombres. Ellos reciben de media 1,33 salarios, mientras que ellas necesitan 1,39.