La Semana Santa de Burgos recupera una tradición: la Virgen del Amor Hermoso procesionará bajo palio

Durante la mañana del sábado se ha instalado el palio y toda la infraestructura con la que procesionará la Virgen del Amor Hermoso.

La instalación es la prueba de fuego de un proyecto que comenzó a gestarse hace un año. Integrantes de la Cofradía de la Coronación de Espinas y Cristo Rey se afanan estos días en instalar el palio que cubrirá la venerada imagen de la Virgen del Amor Hermoso, portada cada Semana Santa en Burgos por 40 costaleras de la cofradía durante la procesion del Miércoles Santo.

Ellas serán precisamente quienes tendrán que adaptarse a la gran novedad de este año en el que la talla del siglo XIX de Salvador Páramo lucirá en todo su esplendor y, por primera vez en mucho tiempo, bajo palio.

La decisión se tomó hace aproximadamente un año. «Tenemos verdaderos artesanos en la Junta Directiva y en el equipo de la Cofradía que llevaban tiempo detrás de esta idea, pero ha sido en este último año cuando todo ha tomado forma en un proceso que hemos llevado casi en secreto y que sorprenderá a muchos», señala el prior, Eugenio Val.

Un reducido equipo ha trabajado en el proyecto, no solo en la confección de la estructura y el paño que realzan la importancia y la belleza de la talla, sino también en el reto técnico que supone este cambio para una imagen que procesiona en andas.

«Es un trabajo artesanal en cuanto a la concepción del palio, el manto y los varales, pero también un desafío técnico en lo referente a la instalación. Es nuestra prueba de fuego y también lo será para el juego de medidas y pesos que tendrán que afrontar las costaleras, algo en lo que trabajaremos en los próximos días», explica Val.

La instalación introduce nuevos pesos y alturas. «Las mujeres costaleras que llevan el paso tendrán que acostumbrarse a este añadido de carga y entrenarse para las distancias y la salida, que por las medidas será diferente», añade.

El nuevo palio complementa una talla que hace cinco años fue sometida a una restauración. La imagen, elaborada en madera de pino, es una imagen de vestir. Con el paso del tiempo aparecen insectos xilófagos y el desgaste natural deja huella en el rostro, por lo que se realizó un saneamiento de la estructura y se corrigieron varios aspectos: la pigmentación, el cambio de los ojos de cristal y las pestañas de pelo natural.

«Aquella restauración fue un reto y este nuevo proyecto es un paso más para completar la imagen», señala el prior.

Un recorrido más exigente

El itinerario del Miércoles Santo ya está definido. La procesión partirá de la iglesia de San Lorenzo y recorrerá las calles San Juan, Avellanos y Arcos del Pilar antes de regresar a la parroquia.

Se trata de un trayecto algo más largo de lo habitual y, además, con mayor peso en el paso, por lo que las costaleras pondrán a prueba su devoción por la Virgen del Amor Hermoso. Una imagen que despierta gran expectación y que este año, bajo palio, resultará todavía más llamativa.

La talla es protagonista de la procesión del Miércoles Santo, denominada Procesión de la Virgen del Amor Hermoso y Misterio de la Coronación de Espinas, un acto cargado de emoción y recogimiento que comenzará a las 22 horas.

Ambos pasos salen a hombros: la imagen de la Virgen es portada por costaleras, mientras que el misterio de la Coronación de Espinas lo llevan costaleros. Este año, el gran reto para ellas será adaptarse a un paso con palio al estilo de la Semana Santa andaluza.

No será la primera vez que una imagen procesione bajo palio en la Semana Santa de Burgos, aunque hacía años que esta tradición no se practicaba. La cofradía de la iglesia de San Lorenzo la recupera ahora, convirtiendo a la Virgen del Amor Hermoso en la única imagen que procesionará bajo palio por las calles del centro de Burgos.

El estreno del palio llegará antes

El estreno del palio llegará incluso antes de la procesión. El próximo 28 de marzo la imagen no saldrá a la calle, pero a las 21 horas se vivirá un momento especial con la Exaltación de los pasos de Nuestra Señora del Amor Hermoso y del Misterio de la Coronación de Espinas en el interior de la iglesia de San Lorenzo.

En este acto participarán los cofrades y la Banda de Cornetas y Tambores. «Es un acto que celebramos en la víspera del Domingo de Ramos con nuestros pasos en movimiento dentro de la iglesia y nos sorprende la expectación que está despertando año tras año», destaca el prior.

Una cofradía muy activa en la Semana Santa de Burgos

La Cofradía de la Coronación de Espinas y Cristo Rey y Nuestra Señora del Amor Hermoso protagoniza otros momentos destacados de la Semana Santa burgalesa.

Desde hace años es la encargada de abrir la Semana Santa con la salida de Jesús con la Borriquilla el Domingo de Ramos, una de las procesiones más entrañables por la participación de los niños y sus palmas adornadas con gominolas, como marca la tradición.

También participan en la procesión del Santo Entierro, donde la Virgen del Amor Hermoso volverá a procesionar bajo palio pero, debido a la longitud del trayecto, se lleva en chasis de ruedas empujado por cofrades.

La cofradía es una de las más activas de la ciudad. Cuenta con unos 190 cofrades y con una banda de cornetas y tambores que sigue creciendo, aunque no todos sus integrantes forman parte oficialmente de la hermandad.

La entidad fue fundada en 1945 por comerciantes y feligreses de la parroquia de San Lorenzo. Vivió un renacer en la década de los 80 y en los años 90 los jóvenes impulsaron la creación de la Banda de Cornetas.

Cada año se imponen nuevas medallas a los cofrades y, como señala Eugenio Val, «estas novedades y retos son un aliciente para seguir creciendo».

Una devoción que mira al futuro

La imagen de la Virgen no formó parte de la cofradía desde su fundación. «Inicialmente estaba adscrita a una cofradía propia, formada por mujeres, que en un momento dado nos cedió la imagen», recuerda el prior.

Hoy es una de las tallas con mayor devoción dentro de la hermandad. De hecho, ya se plantean un nuevo proyecto: que, como devoción mariana del mes de mayo, pueda salir también en procesión el día de su advocación.

Sería un nuevo reto para una cofradía que, pese a sus más de 80 años de historia, mantiene el espíritu de renovación y el impulso por seguir engrandeciendo la Semana Santa de Burgos, que aspira a obtener el reconocimiento de Interés Turístico Internacional.