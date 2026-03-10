La alcaldesa detalló la jornada de presentación del proyecto Burgos 2031 en Madrid, en compañía de la mayor parte de la delegación que representó a la ciudad.SANTI OTERO

Alegría (incluso euforia), satisfacción por el "deber cumplido" y cierto alivio. Estas y otras muchas emociones embargaban a los integrantes del equipo encargado de defender la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2031 al abandonar la sala Velázquez del Ministerio de Cultura. Fueron los primeros en someterse al escrutinio del comité de expertos encargado de decidir qué urbes pasarán a la fase final de esta carrera de fondo que ayer cruzó una meta volante de envergadura.

La jornada arrancaba de madrugada, cuando la comitiva partía rumbo a la capital con el propósito de "contar qué es Burgos", relataba la alcaldesa, Cristina Ayala, que en el 'día después' -superada la "tensión"- incidió en los mismos aspectos que ya destacaba nada más salir de la exposición ante el jurado: el consenso en torno al proyecto y la mirada a largo plazo. Daba hoy la palabra al resto de los nombres propios que representaron el bagaje y las intenciones de la ciudad, con "performance" incluida, y supieron despejar todas las dudas de un jurado muy incisivo, que demostró, a juicio de la regidora, haberse estudiado en profundidad el documento que explica el proyecto. Fue, apuntó, un examen "exhaustivo" del que salieron "airosos", según convinieron los presentes. Hacían esfuerzos por evitar el triunfalismo, eso sí, y sin atreverse a lanzar las campanas al vuelo, pero confiados, aseveraban, todos, que en cualquier caso la ciudad se beneficiará del trabajo realizado.

"Pase lo que pase, Burgos ya ha ganado", resumía la responsable del Cenieh y codirectora de los yacimientos de Atapuerca, María Martinón-Torres, que destacó que, si bien la "enriquecedora" experiencia había sido "intensa", "no hubo nada inesperado". Lo atribuyó al trabajo previo y celebró poder haber representado la "singular" relevancia de la ciencia en la ciudad, como parte de su patrimonio.

Por su parte, el escultor Óscar Martín, que definió a la delegación burgalesa como "un resumen" de Burgos, en la que sus integrantes se entendieron bien pese a provenir de ámbitos distintos, destacó la "oportunidad" que por encima de todo brinda este proyecto para "dar a la cultura el lugar que merece como motor de transformación social". También ahondó en el valor simbólico de la unidad política mostrada en torno a esta iniciativa, "un gesto especialmente relevante en el contexto actual".

María Helena Antolín puso rostro y voz al empresariado local, a ese peso industrial burgalés del que la ciudad saca pecho siempre que tiene ocasión. "Ha sido algo entrañable y maravilloso", subrayó respecto a una exposición en la que quedó claro que "íbamos todos a una". De ejercicio de "empatía" habló José María Yudego, en referencia tanto al carácter burgalés como a la actitud del jurado: "Las miradas dicen mucho". En su opinión, la candidatura refleja el esfuerzo colectivo de la ciudad por destacar como sociedad "inclusiva". El proceso vivido, aseguró, "ya ha servido para reforzar ese espíritu" y para consolidar un proyecto que "seguirá beneficiando a los burgaleses con independencia del resultado". El actor Baitiar Calleja abundó en las buenas sensaciones que los representantes de la candidatura compartían tras la exposición.

Como muestra de la buena sintonía política, las ediles de Vox y PSOE, Marta Alegría y Blanca Carpintero, remarcaron que el consenso mostrado era "una obligación" pues "la cultura no es de los políticos, sino de la sociedad". La concejal socialista expresó además su deseo de que esta experiencia sea "un punto de inflexión".

El jurado dará a conocer qué urbes pasan este primer corte el viernes a las 13.30 horas. Aún está por decidir si el Ayuntamiento preparará alguna celebración en caso de que la ciudad sea una de las elegidas. La alcaldesa mostró su intención de aprovechar la ocasión para hacer pública la escenificación de la defensa de la candidatura, pues hasta el momento no ha trascendido detalle alguno ni del contenido del dossier ni de la propuesta escénica con la que la delegación burgalesa trató de convencer al comité de expertos.

El director general de ProBurgos, Alejandro Sarmiento, máximo responsable del proyecto Burgos 2031, centró su balance en el trabajo colectivo que sustenta el proyecto presentado. Agradeció tanto la implicación del equipo técnico como la actitud de los responsables políticos, que "nos han permitido trabajar con plena libertad" y posibilitaron el acuerdo necesario para desarrollar el dossier. Subrayó además que el documento se construyó de forma participativa, con aportaciones de una treintena de representantes de la sociedad burgalesa que revisaron y enriquecieron el marco conceptual del proyecto antes de que este cobrara la forma final.