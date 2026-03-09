El jurado aprecia la "unidad política" en torno a Burgos 2031 y su mirada a largo plazo, según Ayala

La delegación encargada de presentar la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2031, al completo.ECB

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, abandonaba las dependencias del Ministerio de Cultura "con una sonrisa" tras defender la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031. El gesto en cuestión se debía, por un lado, al alivio de culminar un trabajo que, según recordó, se ha prolongado durante cerca de año y medio y, por otro, al interés que elementos clave de la propuesta despertaron en el jurado responsable de designar qué urbes superan la primera criba.

En concreto, la regidora municipal destacó que el comité de expertos apreciaba especialmente la "unidad política" en torno al proyecto y también su planteamiento como una estrategia cultural a largo plazo para la ciudad.

A juicio de la alcaldesa, el respaldo de diferentes formaciones políticas (materializado en esta jornada con la presencia de las ediles de PSOE y Vox, Blanca Carpintero y Marta Alegría, ambas responsables de Cultura antes de la actual, la 'popular' Andrea Ballesteros) en un contexto de "mucha polarización, ruido y bronca" sorprendía al jurado: "Ha sido una de las cosas muy bien valoradas", señaló al término de la exposición, en la que también se incidió -con buena acogida- que el plan ideado se concibe como "un proyecto de ciudad" que trasciende los mandatos políticos. "Independientemente de quién esté al frente, Burgos tiene un plan para la cultura y para transformar la sociedad", concluyó.

La delegación burgalesa que defendió la candidatura estuvo encabezada por la propia alcaldesa y contó con la participación de la vicepresidenta de CEOE, María Helena Antolín; la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), María Martinón-Torres; el investigador del CSIC Carlos Briones; el actor Baitiar Calleja; el escultor Óscar Martín; la sumiller Alba Nely Rosso; el gestor cultural José María Yudego; la coordinadora artística del proyecto, Berta Balbás; además de los miembros del equipo técnico de Burgos 2031, entre ellos Patricia Ansótegui, Alejandro Sarmiento y la directora de la Escuela Municipal de Teatro, María Burgos.

Durante la defensa de la candidatura, la delegación local detalló además que la propuesta busca integrar distintos ámbitos, desde la cultura y las industrias vinculadas hasta la ciencia, la industria, el tercer sector y la ciudadanía. Otro de los ejes en los que se hizo hincapié pasa por extender la actividad cultural más allá del centro urbano y acercarla a los barrios y al conjunto del territorio.

La presentación ante el jurado incluyó además una breve performance escénica con la que el equipo quiso simbolizar los "puentes hacia Europa". Con ella, explicó Ayala, la delegación burgalesa reivindicaba el papel de ciudades medias en el panorama cultural europeo y poner en valor su patrimonio y buscaba su potencial creativo.

Defendida la propuesta, solo queda esperar. Hasta el jueves desfilarán por el Ministerio de Cultura el resto de las aspirantes y será el viernes 13 de marzo cuando el jurado dé a conocer qué ciudades pasan a la siguiente fase del proceso para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. En liza, junto a Burgos, otras ocho urbes españolas: Cáceres (que también expuso hoy su proyecto), Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Toledo y el pequeño municipio valenciano de Potríes.

El comité de expertos encargado de la selección está integrado por diez especialistas vinculados a la gestión cultural, la investigación, el patrimonio y la dirección de capitales culturales europeas, que han sido designados por instituciones europeas; entre sus miembros figuran profesionales procedentes de Alemania, España, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia y Rumanía. A ellos se unen dos técnicos observadores del Ministerio de Cultura.