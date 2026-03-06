Un equipo coral arropará la “performance” escénica con la que Burgos 2031 defenderá su candidatura

Las concejales del PSOE y Vox, Blanca Carpintero y Marta Alegría, con la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, y la alcaldesa, Cristina Ayala. Escenificaron la unidad en torno a este "proyecto de ciudad".SANTI OTERO

Un equipo coral arropará la presentación de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031, que tendrá lugar el lunes y apostará por un formato novedoso, con sorpresa incluida, según avanzó la alcaldesa, Cristina Ayala. Y es que la delegación que defenderá el proyecto en la Sala Velázquez del Ministerio de Cultura ante el comité de expertos protagonizará una "performance" escénica en la que expondrá las líneas principales de la iniciativa ante el jurado internacional encargado de evaluar las propuestas.

La alcaldesa, Cristina Ayala, explicó que la presentación no será una intervención convencional, sino una propuesta creativa pensada para transmitir la identidad cultural de la ciudad. "No será solo una presentación verbal u oral", incidió, para destacar que el objetivo es ofrecer una forma distinta de contar el proyecto cultural de Burgos.

El equipo contará con media hora para la exposición y posteriormente deberá responder durante una hora a preguntas de los miembros del citado comité. El 13 de marzo se conocerá qué ciudades superan la primera fase del proceso de selección.

Perfiles procedentes de distintos ámbitos de la vida cultural, científica, empresarial y social integrarán una comitiva local con el objetivo de reflejar la diversidad de la ciudad y brindar una imagen amplia, que refleje "cómo es Burgos en este momento y cómo queremos proyectarnos hacia el futuro", apuntó Ayala.

Formarán parte de este equipo María Helena Antolín, vicepresidenta de CEOE y referente empresarial en la ciudad, que aportará la visión industrial y su relación con la cultura, y María Martinón, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y codirectora de los yacimientos de Atapuerca. El ámbito científico contará además con la presencia del investigador del CSIC, divulgador y escritor Carlos Briones, mientras que la escena cultural estará representada por el joven actor Baitiar Calleja, formado en la Escuela Municipal de Teatro. A ellos se suman el escultor Óscar Martín y la sumiller Alba Nely Rosso, vinculada a la difusión de la cultura del vino y su relación con el territorio.

Completan el grupo José María Yudego, que aportará la perspectiva de la accesibilidad, y María Burgos, directora de la Escuela Municipal de Teatro, responsable de la propuesta artística de la presentación, junto a los miembros del equipo técnico de coordinación del proyecto: la gestora cultural Berta Balbás, responsable de la coordinación artística; Patricia Ansotegui; y Alejandro Sarmiento, director del proyecto Burgos 2031 desde ProBurgos. La delegación la cerrará la propia alcaldesa, que subrayó el carácter representativo del grupo.

Burgos compite en esta fase con otras ocho candidaturas españolas: Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, la pequeña localidad valenciana de Potríes y Toledo, que defenderán sus proyectos entre el lunes 9 y el jueves 12 de marzo.

El jurado internacional evaluará las propuestas en función de los criterios establecidos por la propia Unión Europea, entre ellos la dimensión europea del proyecto, la calidad artística, la participación ciudadana, el impacto social y cultural, la viabilidad del plan y el legado cultural a largo plazo.

La decisión definitiva sobre la ciudad que ostentará la Capital Europea de la Cultura en 2031 se tomará en diciembre, tras una segunda fase de trabajo con las candidaturas que superen este primer corte. No hay un número específico de candidatas a seleccionar en esta criba.

En representación de PSOE y Vox, las concejalas Blanca Carpintero y Marta Alegría -ambas responsables del área municipal de Cultura antes de la 'popular' Andrea Ballesteros, que ahora ostenta el cargo junto a la presidencia de ProBurgos- respaldaron la presentación de los pormenores de la defensa, al entender la iniciativa como un "proyecto de ciudad".

En ello abundaron, de hecho. La edil socialista defendió que la candidatura debe entenderse como un trabajo colectivo que "no tiene por qué patrimonializarse dentro del ámbito político; aquí están las ilusiones de muchas personas y de muchos colectivos", afirmó. Añadió además que el proceso puede suponer un impulso cultural para Burgos con independencia del resultado final. "Más allá de pasar o no ese corte, es importante crear una conciencia que nos ayude a construir el Burgos al que aspiramos", señaló.

En la misma línea se pronunció Alegría, que destacó el consenso en torno a la candidatura y valoró el trabajo del equipo técnico y de las entidades que han participado en su elaboración. "Lo más importante es la vocación de permanencia de este proyecto", concluyó.

A esa continuidad precisamente se refirió también la regidora, Cristina Ayala, consciente de los dos escenarios que se abren tras la decisión del jurado del próximo viernes. Explicó que si Burgos no supera el corte el trabajo realizado tendrá recorrido en la ciudad. "Se ha impulsado un importante proceso de reflexión entre Burgos y la cultura y muchas de las acciones que están en el plan 2031 queremos interiorizarlas y desarrollarlas igualmente", apostilló.