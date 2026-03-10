Diálogo en tiempos de conflicto. La UBU estrena la Cátedra de Mediación

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Apostar por la resolución de un conflicto mediante las estrategias de mediación en vez de confrontación tiene sus ventajas. Definirlo será el objetivo de la Cátedra de Mediación y Resolución de Conflictos que pone en marcha la Universidad de Burgos, UBU, en el marco del Diálogo Social de Castilla y León. La firma del convenio para su puesta en marcha se celebró en el rectorado de la UBU con la participación del propio rector, José Miguel García Pérez, el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, FAE, Ignacio San Millán, la secretaria provincial de UGT, Sara Gil, y la presidenta de la gestora de CCOO en Burgos, Carmen Álvarez.

La Cátedra de mediación busca ser referente académico en la materia dedicándes a la formación de profesionales especializados y desarrollando nuevas herramientas en torno a una filosofía que genera rentabilidad social y económica. «El consenso y el diálogo son la mejor herramienta para un buen clima laboral y generar el bienestar emocional porque generar entendimiento en el concflicto es un ganar para las dos partes se demuestra crítico en la productividad y un valor para atraer nuevos proyectos industriales», señaló el rector de la UBU.

La Cátedra forma parte del Plan de Empleo, Formación, Igualdad y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León de 2025 dentro del ámbito de las relaciones laborales desarrollado en el marco del Diálogo Social. El de Burgos es el cuarto programa académico entorno al ámbito laboral que se desarrollar tras la especialización en la Universidad de Valladolid en sindicalismo y diálogo social; en la Universidad de Salamanca se centró la formación en prevención de riesgos laborales ; y en la Universidad de Burgos con la cátedra de digitalización.

«Quedaba pendiente el desarrollo de la de Burgos que se ha centrado en Mediación que las organizaciones sindicales consideramos un instrumento de gran importancia y valor y aprovechar así los avances que la UBU ya había realizado en torno a estas materias», señaló la portavoz de CCOO Burgos, Carmen Álvarez.