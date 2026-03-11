El PSOE alerta de que el Ayuntamiento de Burgos deja de ingresar 2,1 millones de la inspección de tributos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista advierte de un "llamativo descenso" en la recaudación municipal fruto de la labor del Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Burgos como consecuencia directa de la falta de personal. La situación se agrava con respecto a informes ya conocidos de los últimos años y, así, lo ha denunciado la viceportavoz Sonia Rodríguez, que ha expuesto cifras concretas.

Si en 2022 el importe liquidado, tras levantar 4.078 actas, fue de 8.935.231 euros, al finalizar 2025, se recaudó 6.826.323 euros, de 2.900 actas. Las actas cayeron casi un 30% (28,8%) y la recaudación entre estos cuatro años disminuyó un 23,6%. En concreto, se han perdido de esta fuente de ingresos 2,1 millones de euros en estas cuatro anualidades. Si se compara solo los dos últimos ejercicios, la caída de ingresos es de algo menos de un millón de euros, entre 2024 y 2025. De 7.788.256 a 6.826.323.

La memoria refleja una reducción tanto en el número de actuaciones inspectoras como en los ingresos obtenidos, que el PSOE achaca a la "incapacidad" del equipo de Gobierno del PP de mantener el servicio con una plantilla adecuada a la importancia de la labor que desempeña.

"De los 76 puestos contemplados, solo están ocupados 55, con lo cual existirían 21 sin cubrir, lo que supone casi un 30% de vacantes", reseña Sonia Rodríguez, después de consultar la información elaborada por los técnicos municipales y dada a conocer en la última Comisión Municipal de Coordinación Tributaria.

A su juicio, esta carencia está limitando la capacidad del servicio para detectar incumplimientos fiscales y realizar actuaciones inspectoras.

La concejala defendió además que la inspección tributaria no debe entenderse únicamente como una herramienta para incrementar la recaudación municipal, sino también como un mecanismo esencial para garantizar la equidad fiscal. "La inspección sirve para asegurar que todos los ciudadanos cumplen con sus obligaciones y para evitar que la carga tributaria recaiga únicamente sobre quienes sí pagan", señaló.

Rodríguez elevó el tono, afirmando que esto es un "suma y sigue", porque, desde su punto de vista, la "incapacidad del PP está costando constantemente dinero a los burgaleses". Así, enumero el millón de euros de la empresa que gestionaba las recargas de las tarjetas del autobús, Prepay, y los 5,5 millones de euros de fondos europeos que se han devuelto por no ejecutar a tiempo las actuaciones subvencionadas por los Next Generation. "Ahora nos encontramos con el dato incontestable por parte del Órgano de Tesorería que nos dice que estamos recaudando un millón menos en 2025 sobre 2024", concluyó.

En relación con la posibilidad de reforzar esta área, la socialista aseguró que la contestación ofrecida por el equipo de Gobierno "fue absolutamente decepcionante". Según aseguró, apenas dijeron que "estaban en ello" y que pronto iba a haber dos agentes tributarios y un administrativo, pero opina que la situación se está "deteriorando progresivamente".

Precios instalaciones deportivas

Por otro lado, en la Comisión de Coordinación Tributaria del Ayuntamiento de Burgos se trató sobre las alegaciones presentadas a la modificación de la Ordenanza número 411 reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales y otras gestionadas por el Servicio Municipal de Deportes.

Sonia Rodríguez aseguró que el grupo municipal socialista logró que el equipo de Gobierno atendiera las alegaciones de la Plataforma del Tercer Sector, que solicitaba introducir nuevas bonificaciones para personas con discapacidad entre el 33% y el 65%, además de sustituir en la normativa el término "minusvalía" por "discapacidad". La concejala socialista subrayó que algunas de estas demandas ya habían sido planteadas previamente por su grupo durante la tramitación de la ordenanza.

La propuesta que llevaba el PP era solo atender el cambio de término de "minusvalía" por "discapacidad" y advertimos que "votaríamos en contra" si no se atendían las tres peticiones. La tercera estaba relacionada con elevar del 75 al 90% la bonificación en el uso de las instalaciones deportivas para los clubes de deporte adaptado. "Tanto Vox como PP aceptaron después de una larga discusión este planteamiento", añadió.