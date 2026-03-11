Nueva bonificación en el abono deportivo de Burgos para personas con discapacidad (a partir del 33%)

Un momento de la prueba en San Amaro de las nuevas sillas para el acceso a la piscina destinadas a personas con problemas de movilidad.

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos atenderá las alegaciones presentadas por la Plataforma del Tercer Sector a la modificación de la Ordenanza 411 reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales y otras gestionadas por el Servicio Municipal de Deportes. "Tras un largo debate", según explicaba la socialista Sonia Rodríguez, y ante la amenaza del grupo municipal del PSOE de votar en contra, se tendrán en cuenta las tres propuestas.

En concreto, se solicitaba introducir nuevas bonificaciones para personas con discapacidad entre el 33% y el 65%, además de sustituir en la normativa el término "minusvalía" por "discapacidad". La tercera estaba relacionada con elevar del 75 al 90% la bonificación en el uso de las instalaciones deportivas para los clubes de deporte adaptado.

Actualmente, la ordenanza solo contemplaba bonificaciones para personas con discapacidad, a partir de tener reconocido un 65%, por lo que serán más los beneficiarios de los descuentos si se introduce este cambio.

"A petición del grupo municipal socialista, se llegó al acuerdo y tanto PP como Vox aceptaron tener en cuenta las alegaciones de la Plataforma del Tercer Sector", indicó Rodíguez, que explicó que, de inicio, el PP solo contemplaba la propuesta de cambiar el término "minusvalía" por "discapacidad" en la ordenanza 411.

El debate se produjo en la Comisión de Coordinación Tributaria del Ayuntamiento de Burgos, donde iba en el orden del día el acuerdo sobre las alegaciones presentadas a la modificación de la Ordenanza número 411. Esta normativa comenzó a cambiarse hace meses para incluir una bonificación del 75% en los alquileres de las instalaciones deportivas, tanto para entrenamientos como para partidos de competición, para todos los clubes deportivos federados de la capital burgalesa.

En el trascurso del debate en distintos ámbitos, incluido el Pleno municipal, el grupo municipal socialista planteó nuevas bonificaciones para el público joven de entre 22 y 29 años, ya que los descuentos llegan solo hasta los 22 años. Estas sugerencias no fueron aceptadas por el equipo de Gobierno y el PSOE se abstuvo en la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza, recordaba Sonia Rodíguez.

Sin embargo, en el periodo de alegaciones llegaron estas nuevas de la Plataforma del Tercer Sector, que van a correr mejor suerte. Para su puesta en marcha, tendrá que haber nuevos informes económicos para cuantificar cómo afectará a los ingresos municipales, por tanto, todavía no se conoce el plazo en el que podrían ponerse en marcha. "Nosotros estamos satisfechos con esta solución y esperamos que se haga con diligencia", expuso Sonia Rodíguez.