Ayala asegura que «todas las vías están abiertas» para retomar la actividad de la Escuela Municipal de Música

«Todas las vías están abiertas». La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha querido lanzar un mensaje de «calma a familias y trabajadores» relacionados con la Escuela Municipal de Música, mientras se celebraba una «reunión clave» con el profesorado y con el titular de la escuela «para alcanzar un acuerdo lo más pronto posible».

La popular recordó que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que ha revocado la «medida cautelarísima» dictada en agosto de 2025 y que obligaba a la empresa concesionaria a mantener el servicio, «exime al titular de dicha obligatoriedad», lo que ha forzado al Ayuntamiento a buscar «soluciones de urgencia» para garantizar las clases hasta final de curso.

Ayala aseguró que la situación «no se debe a una falta de interés del equipo de Gobierno» y recordó que «el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento lanzó una nueva licitación que incrementaba el canon de forma «histórica» pasando de 48.500 euros a los 102.000 euros», lo que supone una subida del del 85%».

Un «esfuerzo presupuestario» que no tuvo resultado y es que «el concurso quedó desierto», lo que ha derivado en un «callejón sin salida administrativo» del que el equipo de Gobierno intentará salir «con una nueva licitación» que «podría incrementar el precio si fuera necesario».