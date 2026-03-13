Arranca la elección de las reinas de las fiestas de San Pedro. Anota estas fechas en el calendario

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Consejo de la Gerencia Municipal de Cultura y Festejos dio luz verde a las bases que regularán la elección de las reinas y cortes de las fiestas de San Pedro y San Pablo, así como al procedimiento para seleccionar la imagen gráfica que anunciará las celebraciones de este año.

Los votos del PP y Vox sacaron adelante ambas cuestiones, ya que el PSOE se abstuvo en el acuerdo sobre las bases de las reinas y votó en contra en el caso del cartel de las fiestas, según las explicaciones que dio la edil socialista Blanca Carpintero.

La presidenta de la Gerencia, la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros, señaló que el proceso para elegir a las representantes festivas mantiene el modelo de años anteriores. Las candidaturas a reina mayor y corte infantil deberán presentarse a través de asociaciones y colectivos de la ciudad, que son los encargados de proponer a las aspirantes.

Posteriormente, un jurado valorará las candidaturas presentadas para designar tanto a la reina mayor como a las integrantes de la corte infantil, en un proceso que busca mantener la participación de entidades de la ciudad en una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas de Fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos.

Ballesteros ha indicado algunas de las fechas importantes en este inicio del proceso, que tanta expectación tiene entre las peñas, sociedades y casas regionales y que requiere un mínimo de 30 inscripciones, el mismo número para que pueda existir una corte masculina. El viernes, 17 de abril, tendrá lugar la presentación ante el jurado de las candidatas inscritas en la convocatoria, el domingo, 19 de abril, será la jornada de convivencia entre las aspirantes. Finalmente, el martes 21 de abril, se desarrollará la gala en el Teatro Principal. El 70% de los puntos se sumarán entre las actividades del 17 y el 19 de abril, mientras que el 30% restante se resolverá en la gala del 21.

En el caso del rey infantil y la comitiva que le acompañe, es necesario un mínimo de 30 aspirantes para que puedan ser designados, y esta es precisamente la razón por la que el PSOE se ha abstenido en la votación de las bases, ya que consideran que, para favorecer la existencia de una corte masculina, debería rebajarse ese número. De lograrse ese número, las fechas de la selección serían las mismas, indicó Ballesteros, el 17, 19 y 21 de abril.

En cuanto a las bases para la elección del cartel o imagen gráfica que anunciará las fiestas. El Ayuntamiento seleccionará al diseñador o estudio encargado a partir de su trayectoria profesional y portfolio, tras una convocatoria abierta dirigida a profesionales del diseño.

Ballesteros indicó que los requisitos se han adaptado, siguiendo ejemplos de ciudades como Valencia y Alicante, y destacaba que se opta por una mayor "profesionalización". En concreto, el jurado elegirá entre los candidatos en base a su currículum y experiencia, sin la necesidad de que presente unos bocetos previos, como en años anteriores.

El contrato incluye tanto la creación de la imagen de las fiestas como su adaptación a diferentes soportes y aplicaciones, así como la maquetación del programa festivo. El presupuesto total asciende a 7.000 euros más IVA (8.470 euros), dentro de un contrato menor destinado a la producción y aplicación de la imagen gráfica de las celebraciones.

El grupo municipal socialista votó en contra de estas bases, porque opinan que los cambios introducidos eliminan una fase creativa del proceso y reducen el incentivo a la participación artística. Carpintero señaló que el sistema implantado en 2022 contemplaba una primera selección por currículum y una segunda fase en la que varios artistas presentaban bocetos remunerados sobre la imagen de las fiestas. Con las nuevas bases, la elección se realizará únicamente en función del currículum y el portfolio de los candidatos, sin propuestas previas, algo que a su juicio puede "empobrecer la calidad" del resultado.