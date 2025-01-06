Los centros cívicos de Burgos baten récords en 2025 con 1,6 millones de usos

Las plazas de los centros cívicos de la capital se han cubierto casi en su totalidad.©Tomas Alonso

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Un año de récord». Así calificó la presienta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, la actividad registrada el pasado año en los centros cívicos de la capital burgalesa recogida en la memoria anual. «Los datos reflejan un crecimiento imparable de estos espacios como motor social de la ciudad, superando los 1,6 millones de usos, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al ejercicio anterior o lo que es lo mismo 180.000 usos más que en 2024», apuntó la concejal popular.

Entre todos los servicios, la responsable de la Gerencia destacó el uso de las salas de encuentro, que «se consolidan como el espacio favorito de los ciudadanos con más de 600.000 accesos» y el aumento de usos en las bibliotecas de los cívicos, que rozaron los 350.000 usos, «evidenciando el compromiso de los burgaleses con la lectura, la cultura y el aprendizaje».

En 2025, los cívicos alcanzaron la cifra de 16.000 usuarios distintos, lo que supone un crecimiento notable respecto al año anterior. Un dato especialmente positivo es la llegada de nuevos usuarios con más de 3.600 personas nuevas. Además, «cada participante se ha apuntado de media en 2,7 actividades, demostrando que quienes prueban los servicios no solo se quedan, sino que deciden repetir y diversificar su participación».

En cuanto al perfil del usuario, la red de centros presume de «un equilibrio intergeneracional» y es que, tal y como explicó la presidenta, «un 30% de los usuarios es público infantil, un 39% de adultos y un 31% de mayores». A este tenor, Del Campo hizo hincapié en «el aumento de la participación de la tercera edad, especialmente «en actividades que fomentan el envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada».

Durante el último año se han programado un total de 1.459 actividades. «La salud y el bienestar personal han sido los ejes principales, acaparando el 50% de la oferta, seguidos por propuestas de arte, tecnología y cultura general», señaló la concejal responsable.

Además, «los centros cívicos se han ratificado como una herramienta fundamental para la conciliación familiar y laboral», aseguró Del Campo. Especial interés suscitan cada año los programas destinados a periodos vacacionales, que registraron 8.900 inscripciones, «con una demanda muy importante durante el periodo estival, ya que el recurso facilita el día a día de miles de familias burgalesas».

En el apartado económico, la presidenta de la Gerencia señala que «la gestión de 2025 se ha caracterizado por la optimización de este recurso». Con un gasto de 3,6 millones de euros, «el Ayuntamiento ha logrado aumentar la actividad reduciendo ligeramente la inversión respecto a 2024», aseveró.

«Hemos logrado mejores resultados con el mismo presupuesto gracias a un ajuste en la eficiencia de los servicios», señaló la presidenta, quien recordó, además, que «se han ingresado 900.000 euros a través del pago de las tasas públicas de este servicio».

Nuevo contrato

El contrato de gestión de centros cívicos se encuentra actualmente caducado. En este sentido, Del Campo informó que «tras la redacción de los pliegos del nuevo contrato hubo que realizar una modificación para adaptar los costes al nuevo convenio de los trabajadores» y afirmó que «el documento se encuentra actualmente en Intervención para su fiscalización, con el objetivo de lanzar el nuevo contrato a la mayor brevedad posible».