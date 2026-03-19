«Detrás de las cifras hay decisiones valientes y mucho esfuerzo»

En la imagen el presidente de FAE, Ignacio San Millán, durante su intervención en el Club de Prensa de EL MUNDO-EL CORREO DE BURGOS.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Ignacio San Millán, reivindicó el esfuerzo del emprendedor que se arriesga con una pequeña y mediana empresa. La mayoría. De las 24.000 empresas activas en la provincia de Burgos, el 99,9 % son pymes. «Solo nueve superan los 250 trabajadores en la provincia», remarcó en su discurso de presentación de la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.

Puso el foco en el pequeño empresario porque, como recordó en los Premios Pymes celebrados recientemente, «cuando hablamos de economía en abstracto nos olvidamos de que detrás de las cifras hay proyectos personales, empresas familiares, decisiones valientes y mucho esfuerzo cotidiano», subrayó el presidente de la patronal burgalesa.

Reivindicó el papel de los pequeños y medianos empresarios, que se consolidan como referencia pero a menudo se obvia, de ahí que alabara el análisis ‘Cartografía de la pequeña y mediana empresa en la España de 2026’, organizado por El Mundo-El Correo de Burgos, que congregó a representantes de las organizaciones sectoriales de la empresa burgalesa. «Nos permite ver los problemas que afrontan los empresarios, algo que conoce porque lleva 25 años defendiéndolos», señaló.

Apuntó que las cifras sobre las microempresas y pymes reflejan la idiosincrasia del tejido productivo de Burgos y, por extensión, del resto del país. «Las cifras describen una realidad empresarial muy concreta: miles de proyectos que nacen del talento, de la iniciativa y, muchas veces, de la determinación personal de quienes se deciden a emprender», remarcó el presidente de los empresarios burgaleses. Puso sobre la mesa un tema que se ha convertido en fijo en el calendario de la patronal: cómo hacer frente al absentismo. San Millán subrayó que «es un problema que todos nos trasladan; el absentismo ha quedado claro también en los Premios Pyme».

San Millán realizó la presentación de la presidenta de Cepyme, cargo que ocupa desde mayo de 2025, y vicepresidenta de la CEOE. Sobre su perfil, el presidente de FAE recordó que «Ángela es empresaria, licenciada en Derecho, fundadora de un despacho de abogados y tiene experiencia; sabe lo que es pagar una nómina, porque cuando me preguntan qué hay que hacer para ser empresario, no saben lo que es una nómina».

Destacó la labor realizada por De Miguel en «la defensa de las pymes y en su liderazgo; fuiste la emprendedora del año y una de las mujeres más influyentes del tejido empresarial español». Señaló su labor al frente de la CEOE de Valladolid, así como su papel de representación en organizaciones empresariales, cámaras de comercio y asociaciones internacionales. «Tienes nuestro apoyo para que sigas defendiendo a la pequeña y mediana empresa, para pelear con el Gobierno actual», afirmó.