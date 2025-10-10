San Millán, pendiente de las elecciones en Femebur para la vicepresidencia de FAE

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Sin prisa pero sin pausa, tanteando a todas las asociaciones y recabando sus «inquietudes». El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Nacho San Millán, prefiere tomarse su tiempo para conformar el nuevo comité ejecutivo. Lo primordial, como ya dejó entrever tras su nombramiento, es valorar todas las opciones y no dejarse llevar por las prisas. También avanzó, por aquello de seguir la «tradición», que la vicepresidencia de la patronal burgalesa recaerá sobre el máximo representante de la Federación de Empresarios del Metal (Femebur).

Andrés Hernando, con quien mantuvo una ardua pugna en las urnas para hacerse con el liderazgo de FAE, ostentaría a priori dicho cargo. Sin embargo, la reciente convocatoria de elecciones en Femebur abre la puerta a distintos escenarios. Antes de dicho anuncio, San Millán y Hernando mantuvieron alguna que otra conversación al respecto. Ahora, el presidente de la patronal prefiere esperar a ver qué deparan estos comicios.

De momento, el director general de Hiperbaric es el único aspirante. Pero visto lo visto últimamente, nunca se sabe. Por eso, San Millán opta por la cautela a expensas de que puedan surgir otras candidaturas. Después, cuando las urnas se pronuncien, contactará con el vencedor para tenderle la mano tal y como se comprometió. Otra cosa sería que el futuro líder de la patronal del metal decline la invitación.

Independientemente de lo que acontezca en Femebur, San Millán mantiene la vía del diálogo con las asociaciones integradas en FAE. Pendiente de hablar con todas, en alguna que otra ya le han manifestado que sus cabezas visibles (presidente y vicepresidente) ven complicado compaginar sus responsabilidades empresariales con el trabajo que exige formar parte del comité ejecutivo de la patronal. No en vano, aún quedan muchas llamadas por realizar y no le cabe duda de que dispondrá del mejor equipo posible a partir del próximo mes de noviembre.

Tal y como adelantó este periódico, San Millán ya contaba de antemano con Julián Alonso (GJ Automotive), Javier Herrán (Construcciones Javier Herrán) y Arturo Rica (Ribsa). A ese «núcleo duro» también se había sumado previamente Esteban Pérez Pino, presidente de la Asociación de Oficinas y Despachos. Lo confirmó el propio San Millán en su primera comparecencia, recién elegido en las urnas, mientras daba a entender que el resto del equipo todavía estaba por configurar.

Todavía es pronto para poner nombres sobre la mesa. No obstante, todo apunta a que la lista se ampliará con un quinto integrante dentro de poco. Una persona que se ha mostrado «muy receptiva» tras el ofrecimiento de San Millán. Una mujer para más señas.

El abanico de posibilidades amplio, ya que las asociaciones que forman parte del FAE suman un total de 22 mujeres directivas. Se trata de Felicidad Viyuela y María Soledad Gallardo (Asdebur); Cristina Martín y María Isabel de Blas (Asemar), Piedad López y María José Ferrández (Avebu); Consuelo Fontecha y Rosario Sanz (FEC), Nuria Mediavilla y Sonia Para (Piedrabur); Virginia Abad (Centros Médicos); Nuria Bergado (ACIB); Mónica Carrillo (ABEAV); María Isabel de Lorenzo (CECAP); Lucía Echevarrieta (AJE); María del Rosario González (Empresarios de Confitería); María Isabel Martín (IGP Morcilla de Burgos); Silvia Pereda (Polígono de Villalonquéjar); Laura Sedano (APAB); Luana Revilla (Asebutra); Carmen Pinto (Polígono Burgos Este) y Ana Sierra (Bodebur).

Lo ideal sería, y en FAE bien lo saben, que se incorpore más de una mujer a la ejecutiva. Básicamente, para cumplir con la Ley de Paridad que exige, a partir del 30 de junio de 2027, una cuota mínima del 40% en lo que a representatividad femenina se refiere. Por ahora, según fuentes consultadas por este diario, hay «problemas de composición» por este motivo y San Millán espera solucionarlos.

Otro objetivo que se marca el líder de FAE es ampliar el comité a una docena de miembros. Según los estatutos, pendientes de actualización, el número de miembros asciende a diez. No obstante, una vez formalizado el cambio se intentará ampliar el equipo para dar cabida a más sectores en la punta de lanza de la organización.