Burgos ejecuta unas inversiones de 37 millones, el 51,5% de la cantidad presupuestada

Un momento del Pleno ordinario del mes de marzo, en el que se habló de la liquidación del presupuesto de 2025.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El debate sobre la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2025 en el Ayuntamiento de Burgos evidenció en el Pleno ordinario de marzo el choque frontal entre el equipo de Gobierno del Partido Popular y la oposición, con visiones completamente opuestas sobre la gestión económica municipal.

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, defendió que los datos reflejan "certezas", utilizando el lema del PP en la campaña a las elecciones regionales del 15-M. Desde su punto de vista, el informe económico avala la gestión del Ejecutivo local, llegando a calificarla como la "mejor de la historia del Consistorio". Según expuso, el Ayuntamiento de Burgos puso a disposición de la ciudad cerca de 270 millones de euros, con un nivel de ejecución global del 81%, además de destacar una inversión licitada de 59 millones (en torno al 82%), adjudicada de 53 millones (72%) y ejecutada de unos 37 millones, lo que supone un 51,5%.

El popular subrayó la reducción de la deuda municipal como uno de los principales logros del mandato, asegurando que en dos años y medio se han amortizado 84 millones de euros, frente a los 37,5 millones del anterior mandato socialista. "Esto es gestión, son datos objetivos", insistió, rechazando las acusaciones de la oposición, en especial del portavoz socialista, Josué Temiño, que habló de "trampas" en la interpretación de las cifras.

Así, el edil del PSOE cargó con dureza contra el equipo de Gobierno, al que acusó de "retorcer la realidad" y de vender como histórica una ejecución que, a su juicio, es inferior a la de ejercicios anteriores en términos porcentuales. Aunque reconoció que superar el 50% en inversiones "está bien", defendió que en 2020 se alcanzaron cifras superiores con menor presupuesto.

Temiño centró buena parte de su intervención en denunciar el incumplimiento de proyectos anunciados por el PP, citando iniciativas sin ejecutar como ExpoBurgos, "el túnel del terror" en la calle Santander o el nuevo Graciliano Urbajena, frente al HUBU. "No hay absolutamente nada", afirmó, denunciando una "paralización" de la ciudad tras tres años de mandato.

Además, Temiño cuestionó el impacto real de las inversiones en la vida cotidiana de los burgaleses, aludiendo al estado de las calles, problemas en el servicio de autobuses o la falta de avances en vivienda municipal y equipamientos. "Dato mata relato", resumió, insistiendo en que la ejecución real se sitúa en torno a 35 millones frente a los 60 anunciados.

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, adoptó una posición intermedia, reconociendo que los datos presentados son "bastante positivos", aunque subrayó la necesidad de seguir mejorando, especialmente en el capítulo de inversiones.