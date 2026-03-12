Servicios Sociales activa 88 tarjetas de alimentación para personas vulnerables

Imagen de archivo de uno de los supermercados donde se pueden utilizar las tarjetas del programa de asistencia material básica.ECB

Publicado por Marta Casado Burgos

La Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos estrenó el año pasado las tarjetas monedero para productos de alimentación e higiene básica para personas en riesgo de inclusión social integradas en el Programa de Asistencia Material Básica del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Una iniciativa que contó con un total de 88 usuarios durante el año pasado del que 79 se mantienen activas.

Este programa «está financiado por los Fondos Euroepos con cantidades aportadas por la Junta de Castilla y León, tras un trabajo de valoración de las trabajadoras sociales se entrega una tarjeta monedero para que lso beneficiarios puedan acudir al supermercado para realizar sus gastos en alimentación e higiene personal», explicó la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo. Se trata de una ayuda que no está sujeta a solicitud sino que son los técnicos y trabajadores sociales quien define a las familias beneficiarias por el seguimiento que se realiza de su situación de vulnerabilidad.

Durante el año pasado se activaron un total de 88 tarjetas monedero a lo largo del año que pueden mantenerse activas durante 12 meses pero en nueve casos no han completado el plazo. A día de hoy hay 79 activas. Todas ellas han permitido realizar compras en seis supermercados asociados (Alcampo, Carrefour, Eroski, Alimerka, Lupa y Agropal) por valor de 135.229 euros aunque se había reservado un fondo de 144.563 euros.

Este programa benefició durante el año pasado a 295 personas de las que 172 eran menores de edad. El 87% de los titulares de estas tarjetas eran mujeres. Se han concedido una media de 1.536 euros al año estableciendo cuantías mensuales diferentes en función del número de miembros de la unidad familiar. Estas aportaciones oscilan entre los 130 euros al mes para una familia de dos miembros, un adulto y un menor, y 220 euros para los que están integrados por mas de cinco personas con al menos un menor entre ellos.

Las ayudas a inclusión social suben un 16% en 2025

Servicios Sociales cuenta con cinco líneas de apoyo a las personas en riesgo de inclusión social por su discapacidad, parados de larga duración de más de 55 años, personas migrantes, víctimas de violencia de género, migrantes, minorías étnicas y personas con adicciones. « ». El número de usuarios creció un 16% el año pasado frente a 2024 y el presupuesto se incrementó en un 20%.

Las cuantías económicas crecerán el próximo año puesto que los contratos que están próximos a volver a convocarse presentan incrementos económicos. En concreto, el contrato de los equipos de inclusión social se incrementa en un 10% y el Programa de Promoción de Autonomía Personal lo hará en un 30% este año.

En estos cuatro programas (Equipos de Inclusión Social, EDIS; Equipos de Promoción de la Autonomía Personal, EPAP, Programa de Asistencia Material Básica del Fondo Social Europeo Plus, FSE+; Programa de Apoyo a la Economía Social; y Programa de Ayudas a la Contratación de Personal de Apoyo para Facilitar la Integración de las Personas con Discapacidad) se ha atendido a 579 personas de forma directa lo que genera un impacto directo a 1.599 personas. El presupuesto destinado a cubrir las necesidades básicas de personas en riesgo de inclusión social ascendió a 697.425 euros durante el año pasado.

Los itinerario sde inclusión social se disparan un 40%

El programa de atención de los Equipos de Inclusión Social (EDIS) es de las líneas que más ha incrementado el número de usuarios. Se atendieron a 219 personas a partir de 250 derivaciones de los centros de acción social. La cifra es un 40% más que en el año 2024. Este programa atendió a 89 hombres y 130 mujeres y asciende a 33,6 usuarios por cada técnico del servicio.

Los Equipos de Promoción de Autonomía Personal es un programa de larga duración, más allá del año con lo que en 2025 se reducen un 13% los usuarios con 153 personas pero «no es que haya menos personas sino que el programa sigue activo qpero son itinerarios muy largos».

La tercera de las líneas de intervención tiene relación con el apoyo a empreas de inserción y el acompañamiento a personas con discpaciadd. Contó con 94 beneficiarios, un 27% más que en 2024.

¿Qué rostro tiene la pobreza en Burgos?

El perfil de los usuarios de estos programas de inserción es muy claro. Tiene rostro de mujer. Del total de usuarios 345 es una mujer «generalmente integran familias monoparentales con hijos a cargo o responsables del cuidado de mayores», remarca Del Campo. Además hay 234 hombres. Son desempleados de larga duración, con bajo nivel educativo, con una alta vulnerabilidad económica por prolongar su dificultad de acceso al empleo y, en ocasiones, con problemas de salud mental. «Hay usuarios que presentan varios de estos factores al mismo tiempo pero vemos que en todos ellos aumenta especialmente el problema de salud mental».