El PSOE reclama un refuerzo urgente de personal para los municipios burgaleses con pedanías a su cargo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Corregir una insuficiencia de recursos humanos que impide que muchos ayuntamientos de la provincia puedan prestar servicios básicos de calidad debido a su dispersión geográfica». Ese es el objetivo de la proposición que el grupo municipal socialista, de la mano de su diputado Alberto Azofra, presentará al Pleno de la Diputación de Burgos que se celebra este viernes.

La propuesta del PSOE busca «ampliar el número de trabajadores subvencionados dentro de los Planes Provinciales de Empleo» enfocándose específicamente en aquellos municipios que «deben atender a varios núcleos de población pedanías», tal y como explicó el diputado provincial socialista.

Según los cálculos del PSOE, esta medida supondría «la contratación de 60 trabajadores adicionales en toda la provincia». El coste estimado de la iniciativa «estaría entre los 250.000 y los 300.000 euros», una cifra que Azofra define como «perfectamente asumible» para las arcas de la institución provincial.

Así las cosas, la propuesta señala que los municipios con 5 o más núcleos cuenten con un empleado más de lo que se ofrece actualmente, los municipios con hasta 20 núcleos sumen dos empleados adicionales y los municipios con más de 30 núcleos cuenten con tres empleados a mayores.

«No se pueden ofrecer servicios adecuados si no se cuenta con el personal suficiente para desplazarse y atender cada núcleo», señaló Azofra, subrayando que «la carga de trabajo en municipios con alta dispersión es inasumible con las plantillas actuales».

Azofra recordó a este tenor que «los planes de empleo han permitido a muchos ayuntamientos atender tareas esenciales y contribuir a la fijación de población, combatiendo así el fenómeno de la despoblación».

Para poner en marcha esta mejora de forma inmediata, el PSOE pide que «se tramite mediante una convocatoria extraordinaria, permitiendo que los ayuntamientos puedan disponer de este refuerzo de personal lo antes posible para paliar las carencias actuales en el mantenimiento y servicios de las pedanías», señaló el diputado provincial.