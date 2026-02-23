El Sajuma aumenta su actividad un 34% con 7.000 consultas más que en 2024

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Servicio de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura de la Diputación de Burgos (Sajuma) ha registrado un incremento del 34% en su actividad, con 7.000 consultas más en 2025 respecto al año anterior, alcanzado las 27.403. «El servicio reafirma su papel clave en la supervivencia y gestión administrativa en el medio rural», tal y como señaló la portavoz del equipo de Gobierno en la Administración provincial, Inma Sierra.

En un contexto de creciente complejidad normativa, esta cifra evidencia la su utilidad para las pequeñas localidades, que «se enfrentan a una carga burocrática asfixiante y a dudas constantes sobre la legalidad de sus pasos», añadió Sierra. Una «labor invisible pero muy útil», centrada en «ofrecer ayuda y auxilio para asegurar la independencia y el adecuado ejercicio de las funciones locales», apuntó el responsable del servicio y diputado provincia, Jesús Sendino.

El responsable recordó que es precisamente la realidad geográfica de la provincia con 14.000 kilómetros cuadrados y 368 municipios, de los cuales un 45% cuenta con menos de 100 habitantes, la que marca la pauta del servicio. «Esta dispersión extrema genera una debilidad estructural en recursos humanos especializados, una necesidad que efectivamente resolvemos desde el servicio», apuntó.

La modernización del padrón, el asesoramiento en presupuestos, la contabilidad y la seguridad de datos son algunos de los ámbitos en los que el Sajuma presta su ayuda y son las consultas en el ámbito informático las que se llevan el 52% del total de los asuntos. Le siguen las cuestiones económicas y jurídicas con un 24% y un 20% del total y las dudas técnicas con un 4% del total.

Las cifras reflejan un volumen de actividad muy importante. Las consultas totales han pasado de 20.459 a 27.403 en el último periodo. De todas ellas, el área informática además de ser la que más consultas suscita, es también la que ha experimentado un mayor crecimiento, del 60%, de 8.923 a 14.256 consultas», explicó la jefa del servicio, Mónica Mediavilla.

En el área económica, financiera, contable y de padrón «las consultas se han incrementado un 12%», pasando de 5.961 a 6.704. Mientras, en el ámbito jurídico, se ha pasado de 4.070 asuntos a 5.448 en un año, lo que supone un incremento del 33% respecto al año anterior.

Por su parte, el área técnica ha gestionado 719 asistencias en el ámbito de urbanismo y medio ambiente y ha realizado 430 asistencias en arquitectura y obras, además de 212 acciones en el programa de archivos municipales. Por último, «en cuanto al asesoramiento técnico en patrimonio documental y recuperación de archivos se han desarrollado 212 acciones de asistencia», recordó Mediavilla.

CAPTACIÓN DE FONDOS

El servicios también ha colaborado en la captación de diferentes fondos. Mediavilla destacó la consecución de fondos estratégicos para el PERTE del agua, «con un total, de 7,5 millones de euros»;así como para el Plan de Sostenibilidad Turística de Clunia, para el que se han concedido 2,4 millones de euros» o para el proyecto de Transformación Digital y Modernización del Padrón, que ha logrado captar «un millón de euros».

El equipo humano del Sajuma, «compuesto por profesionales de diversas áreas formativas», se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo del servicio. «Es altamente valorado y reconocido por los municipios y, de forma muy especial, por los secretarios municipales, que ven en ellos el apoyo técnico necesario para gestionar la administración diaria», aseveró Sendino.