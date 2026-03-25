Barrio denuncia el recorte de 200.000 euros a la compra de vivienda rural y exige su recuperación

La escasez de viviendas en alquiler y en venta condenan la supervivencia de los pueblosLoreto Velázquez

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Hachazo». La diputada provincial socialista, Nuria Barrio, ha criticado la modificación presupuestaria que detrae 200.000 euros de la partida para la adquisición y reforma de inmuebles en el medio rural destinadas al programa de Vivienda de Alquiler Rural. Según la socialista, este recorte supone «un freno injustificado a la lucha contra la despoblación» y se mostró especialmente crítica con los argumentos esgrimidos para no ejecutar estos fondos.

Frente a la postura del equipo de Gobierno, Barrio señala que «no tiene sentido que el PP aluda a la compleja casuística de las viviendas como un obstáculo administrativo porque estas viviendas ya son de titularidad pública». Para el PSOE, se trata de una «falta de voluntad política más que de un impedimento legal o patrimonial».

En este sentido, desde las filas socialistas instan al equipo de Gobierno a «dar marcha atrás y recuperar esa cuantía económica». Si bien lamentan que la cifra «es insuficiente también es vital», ya que «permitiría la rehabilitación de numerosos inmuebles municipales».

«La rehabilitación de estas vivienda rural suele rondar entre los 20.000 y los 30.000 euros. Con el dinero recortado, se podrían haber puesto en el mercado de alquiler ocho o diez viviendas que hoy siguen cerradas», lamentó la diputada.

Así las cosas, el PSOE defiende que, «si existiera una intención real de fijar población, la Oficina de Alquiler Rural debería ser una prioridad estratégica y no una partida de la que retirar fondos».