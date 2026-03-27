De laboratorio municipal de los 70 a sede de Protección Civil. Así se produce la transformación

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El proyecto de reforma de las instalaciones de Protección Civil en la calle Juan Bravo avanzan según el cronograma previsto. La intervención, que supone una inversión de 1,3 millones de euros, arranco en el mes de enero con un plazo de ejecución de 10 meses y un objetivo claro. «Son 1.100 metros cuadrados útiles que se reorganizan completamente para ofrecer las condiciones adecuadas para todo lo que necesitan nuestros voluntarios de Protección Civil», señaló la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, durante una visita a las obras.

La intervención, que realizan Barrio Cameno y Grupo Herce, permitirá transformar un espacio concebido en los 70 como laboratorio en un espacio para la gestión de grupos de intervención en emergencias. De esta manera se facilita la comunicación entre las dos plantas en las que se divide el edificio. Se adapta también a los requerimientos de un edificio actual mejorando la accesibilidad, con la instalación de un ascensor, pero también favoreciendo la sostenibilidad del edificio.

Los trabajos en este momento se centran en el interior del edificio. En verano se abordara la cubierta. «Este edificio tenía muchos problemas derivados de humedades, filtraciones y problemas en la cubierta además del deterioro de las instalaciones y de los propios acabados», informó la alcaldesa.

Recuerda Ayala cómo «nos costó recuperar la confianza de las personas que integran la agrupación tras años en los que había compromisos hasta con una nueva ubicación para la que ni siquiera hubo proyecto, costó que creyeran en este nuevo ayuntamiento que llegaba con ganas de responder a sus peticiones y necesidades».

Ratificó el acierto de mantener una ubicación céntrica de unos voluntarios a los que Ayala quiso reconocer. «Son voluntarios, personas que deciden dedicar parte de su tiempo libre para ayudar a la ciudad en la organización de sus grandes eventos y se les vera en la Semana Santa que está por venir, en las fiestas de San Pedro o en las emergencias», quiso recalcar.