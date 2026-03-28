Controles de aforo en San Lorenzo para la procesión de Jesús en la borriquilla

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos grandes citas de la Semana Santa burgalesa en un día clave. Miles de personas se congregarán este domingo en el caso histórico, por la mañana y por la tarde, para observar con detenimiento la procesión de Jesús en la borriquilla y la del Santísimo Cristo de Burgos. La primera, por razones de seguridad, verá limitado su aforo con el fin de controlar los accesos en el entorno de la iglesia de San Lorenzo.

Tal y como informa la Junta de Semana Santa, el control de aforo se llevará a cabo entre las 12:45 y las 14 horas en la calle de San Lorenzo. No en vano, se habilitarán tres vías de evacuación a ambos lados y a la altura de la calle Arco del Pilar. Aparte, se restringirán los accesos en cuatro puntos para que la procesión puedan transcurrir con normalidad y sin incidentes debido a la gran afluencia de fieles prevista.

A fin de que la comitiva realice su recorrido con la mayor fluidez posible, la Junta de Semana Santa ruega encarecidamente a los asistentes que atiendan en todo momento las «instrucciones del personal autorizado». Aparte, resulta recomendable no acceder con «carritos u objetos voluminosos» mientras se pone el foco en las «salidas señalizadas» y el necesario respeto a las «vías de evacuación».

Antes de la procesión, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, procederá a la tradicional bendición de palmas y ramos antes de presidir, a partir de las 11 horas, la Santa Misa en el altar mayor de la Catedral en compañía de la Escolanía Pueri Cantores.

Ya por la tarde, en torno a las 20 horas, llegará uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa. Nada más y nada menos que la procesión del Santísimo Cristo de Burgos, acto central del Domingo de Ramos, que volverá a partir de la iglesia de San Gil Abad para dejarse ver por el casco histórico de la ciudad. La expectación, como siempre, es máxima. Salvo que la lluvia haga de las suyas -todo parece indicar que no-, se espera la presencia de miles de fieles distribuidos en cada una de las calles por las que transitará.

No estará solo ni mucho menos el Cristo de las Santas Gotas. Aparte de los cofrades y del público, también se sumarán a la comitiva representantes del Ayuntamiento, de las fuerzas y cuerpos de Seguridad y de todas las cofradías. Y se escuchará, con fervor, respeto y lágrimas de emoción, el clásico grito de «¡Costaleros! ¡Viva el Santísimo Cristo de Burgos!».