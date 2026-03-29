Palmas al viento para arropar el Paso de la Borriquilla. «Es la procesión de los niños»

Imagen de Jesús en la Borriquilla al salir de la Catedral de Burgos tras la misa del Domingo de Ramos.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Olivia se mantiene atenta a las escaleras de la plaza de Santa María. A su tradicional palma no le falta ni una chuche. A sus cuatro años es una experta en las procesiones. «Siempre he venido y ya se que las chuches no se pueden comer hasta que pase La Borriquilla», explica con soltura. Detrás su hermana, equipada como ella con el hábito de la Cofradía del Santísimo Sacramento y Jesús con la Cruz a cuestas de la iglesia de San Cosme. «Como mi hermana empecé yo a venir, de bebé», cuenta. Macarena no lleva palma pero se mantiene atenta a todos los movimientos de la Procesión de la Borriquilla que congrega a toda una representación de las cofradías de Burgos. No tiene ni un año. Mario y Rebeca son sus padres. Cofrades desde niños. «Es lo que hemos visto en casa desde siempre, lo hemos vivido juntos y, ahora, con la familia venimos todos juntos las niñas son cofrades desde bebés», concluye. Ellos añaden a la procesión la interpretación de las marchas procesionales en las bandas de San Gil y San Cosme.

«Esta ha sido, es y será la procesión de los niños, de las más participativas», cuenta Julián Montero. Desde hace 33 años forma parte de la Cofradía de Coronación de Espinas y Cristo Rey. Forma parte de la Banda de Cornetas y Tambores desde sus inicios pero hoy dejó el instrumento en casa. «De los 40 costaleros que hoy llevan el paso de La Borriquilla muchos somos de la banda, pero hoy dejamos el instrumento en casa para levantar en andas el paso», explica. Junto a ellos 50 cofrades de hábito rojo y capa morada que identifica a los cofrades que hacen parada en San Lorenzo.

Mientras apuraban los últimos momentos antes de iniciar el porteo reconocían su preocupación por el viento. «El año pasado a toda prisa por la lluvia, este año a ver, el viento igual nos complica las alzadas del paso», señala. Y es que las rachas de viento ya habían hecho de las suyas en el primer día de una de las procesiones más concurridas. «El frío, pero sobre todo el viento, han sido un problema nos ha obligado a retirar los 'cubre vallas' por el efecto vela que se formaba», explicaba uno de los técnicos de la Junta de Semana Santa.

El frío aligeró la afluencia de gente, no tan masiva como otros años, pero suficiente para no dejar un lugar vacío a un lado y otro de la Plaza del Rey San Fernando. Allí el Abad de Semana Santa, Agustín Burgos, se encargó de bendecir las palmas y el paso de la Borriquilla. Los niños se agolpan en la primera fila. De pie o sentados. Solos o en grupo. Ellos protagonizan los pasos que se coordinan con el ritmo de las bandas de tambores y cornetas de las diversas agrupaciones.

La tradición dice que de las palmas de los más pequeños cuelgan gominolas. La tradición, como bien sabe Olivia a sus cuatro años, es que no se pueden comer hasta el paso de la borriquilla. Algunos de los pequeños, hasta bebés porteados formaban parte de la procesión, ya tenían su palma pelada de chuches. «Es que no he podido aguantar», confesaba con una sonrisa. Su compañero sacaba del bolso del hábito un tesoro en forma de fresas de gominola. «Yo tengo más».

Y así afrontaron un trayecto donde el viento jugó algunas pasadas. A pesar de ello, el grupo de porteadores tenía clara la parada en la Plaza Mayor junto a la tienda de juguetes Chapero donde el izado de los 800 kilos del paso, se iba a hacer «sí o sí». El izado «es una forma en la que hacemos un homenaje a los compañeros que se ha ido, y esa se la debemos a Chus (Jesús Sebastián) que se nos fue en septiembre y fue muy importante para crear la banda», recordó Montero. Ese homenaje ni el viento lo iba a parar.

El paso de la Borriquilla estaba «más guapo que nunca, con colores más vivos» decían algunos a su paso. Tras los primeros movimientos del viernes y el sábado, el Domingo de Ramos es el inicio de una Semana de Pasión en la que muchos llevan trabajando desde el mes de septiembre. «Tenemos ganas de Semana Santa ahora ya, todos los días prácticamente, estamos en procesión», explican algunos cofrades. Cuando el paso se adentra hacia la plaza del Rey San Fernando los cofrades baten sus palmas para recibir a la imagen. Después empieza a desfilar. Arranca la vuelta tras la eucaristía en la Catedral de Burgos, oficiada por Fidel Herranz, cruzando bajo el Arco de Santa María donde el viento circulaba con especial fuerza batiendo las capas de colores de los cofrades.

Así enfiló el paso hacia el Paseo del Espolón para girar por la calle Carnicerías y llegar hasta la Plaza Mayor por la Travesía del Mercado. Después la comitiva discurrió por la calle Almirante Bonifaz para encarar el acceso a la Iglesia de San Lorenzo por la calle San Carlos. Un Domingo de Ramos marcado por la normalidad a pesar del frío y el viento que no pudo con el fervor por las palmas y la Borriquilla.