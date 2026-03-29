Fervor y devoción por el Cristo de Burgos. «Aguanta y soporta todas las inclemencias»

Imagen de la salida del Santísimo Cristo de Burgos de la Iglesia de San Gil© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Es una de las imágenes más icónicas de la Semana Santa de Burgos. El Santísimo Cristo de Burgos volvió a procesionar en vertical desde la Iglesia de San Gil y por el centro de la ciudad. Las dudas se mantuvieron hasta el último momento. El viento jugaba en contra de la nueva tradición de levantar el Cristo de las Gotas. El temor al suceso de 2019 estaba presente en todos. Pero la estructura está ya certificada tras varios años funcionamiento con normalidad.

«La imagen del Santísimo Cristo de Burgos es única, aguanta y soporta todas las inclemencias de la Semana Santa burgalesa», afirmaba unas horas antes de que la talla saliera portada a hombros por algunos de los cofrades de San Gil el prior de la hermandad, Luis Manuel Isasi. Un momento de emoción que, al bajar la escalera, despejó todas las dudas sobre cómo iba a salir el Cristo de las Gotas.

Antes se vivió la primera novedad en esta emblemática procesión de la tarde del Domingo de Ramos en la Semana Santa de Burgos. Los representantes de las diferentes cofradías, algunos ataviados ya con el capirote de penitencia, arrepentimiento y anonimato, partían del interior de la iglesia de manera previa al descenso de la réplica de la talla del siglo XIV.

Emoción y silencio. Tensión contenida hasta que uno de los cofrades destapó parte de la estructura de flores de las carrozas. Ya se despejaron todas las dudas. La talla recorrería el centro de Burgos en vertical. El proceso, milimétricamente ejecutado en los últimos años para evitar el susto que se viralizó, se cerró con el Santísimo Cristo imponente bajo el fondo de la iglesia de San Gil conocida como la segunda Catedral de Burgos. Tras la emoción contenida de los presentes, un aplauso atronador demostrando la devoción de los burgaleses.

Uno a uno, los 30 costaleros, entre ellos un par de mujeres, ocuparon su posición bajo la carroza para hacer bailar y trasladar el Cristo de Burgos en su salida por el centro de la ciudad. Antes una saeta de una cofrade rompía el silencio reinante. La emoción entre los porteadores a flor de piel antes de iniciar el trayecto 20 minutos después de la salida de la iglesia. De fondo, durante a la salida y durante el trayecto las campanas de la iglesia, tañidas a mano por la Asociación de Campaneros, acompañaban a la banda.

Entre quienes acompañaron el paso por todo el recorrido, agentes de Policía Nacional encabezados por el comisario José Carlos Donoso y la comitiva municipal. El silencio se combina con el toque de trompetas de la Marcha Real. El trayecto transcurre con normalidad por las estrechas calles del centro de la ciudad. El inicio y la llegada en la Iglesia de San Gil tras haber trasladado la imagen por la calle de San Gil en un sorprendente silencio. Se traslada la comitiva por el Arco del Pilar, San Lorenzo, San Carlos hasta llegar a Almirante Bonifaz para retornar desde San Juan y Avellanos a San Gil. Durante el recorrido, algunas paradas de descanso para los 30 porteadores. En el momento de volver a levantar la talla, una carraca y el golpeteo del coordinador del grupo anuncian el momento de izar la imagen. En cada izado, el silencio se rompe por el aplauso de los presentes agolpados a ambos lados de la calle. En la confluencia de Avellanos un hombre se lanza a una sentida saeta de devoción y fe al Cristo de Burgos.

A las 21.45 horas, la imagen del Cristo de las Gotas volvía a San Gil en medio de los aplausos de los fieles. Tras el complicado giro para retomar la posición inicial de la carroza, arrancó el proceso de devolver la talla al interior de la iglesia de San Gil. En la escalinata un pasillo con representantes de cada cofradía de la Semana Santa de Burgos arroparon el traslado al interior de la iglesia. Una ofrenda de oraciones de fieles dió por finalizado el acto de una de las procesiones marcadas por el silencio y la devoción por el Santísimo Cristo de Burgos.