Ya disponible la primera guía de Burgos con todos los recursos sobre discapacidad

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Más de un año de trabajo. De mapeo y revisiones, punto por punto, para actualizar un documento vivo que se irá modificando sobre la marcha. Lo importante, en cualquier caso, es que Burgos ya cuenta con su propia guía de recursos para personas con discapacidad. La primera en clave provincial con el objetivo de poner orden y claridad al siempre enrevesado laberinto de la burocracia. Sus autores (Jon Amas, María Muriel y Sandra Hidalgo) han logrado, no sin esfuerzo, ofrecer una herramienta «sencilla y práctica» capaz de beneficiar, en mayor o menor medida, a todo el Tercer Sector.

La idea surgió en el seno de Cocemfe Burgos. Amas, trabajador social de la entidad, llegó hace tiempo a la conclusión de que había que dar respuesta a las múltiples dudas de los usuarios. Pese a la «dificultad de hacer un mapeo de todo lo que hay en la provincia», se puso manos a la obra porque la principal referencia con la que contaban era un «documento obsoleto» al que «había que añadir mucho contenido».

Dicho y hecho, gracias al inestimable apoyo de Hidalgo y Muriel, se logró el respaldo de Cocemfe a nivel nacional. De esta forma, se ha podido financiar la edición de 300 ejemplares que ya se han empezado a distribuir entre las asociaciones que forman parte de la entidad y sus usuarios. No en vano, también se ha remitido la guía en formato PDF a otros colectivos y a los centros de Acción Social (CEAS) porque «el objetivo es llegar a todas las personas con discapacidad y sus familias». Por eso, precisamente, el documento estará disponible en internet de forma gratuita.

Bajo la premisa de que «saber también es un derecho», la guía recopila toda la información útil y ayudas disponibles en materia de empleo, economía, vivienda, movilidad, educación, salud u ocio. De esta forma, se facilita la comprensión de todo el «entramado de trámites, normas y gestiones que pueden resultar abrumadoras» a la hora de gestionar recursos en el ámbito de la discapacidad. A mayores, el dosier también explica cómo solicitar valoraciones de dependencia o pensiones de incapacidad laboral.

Uno de los apartados más importantes dentro de la guía es el acceso -con hipervínculo en la versión PDF- al Catálogo Digital de Servicios Sociales de Castilla y León, específicamente dirigido a usuarios, familias y profesionales para brindar apoyo en la gestión y tramitación de las 128 prestaciones disponibles actualmente dentro del sistema de protección social. A nivel municipal, Amas destaca la existencia de ayudas como el bonotaxi, que «no se ofrece en otros ayuntamientos», o la tarjeta de transporte urbano con tarifa reducida, que rebaja el precio ordinario del billete de 1,20 a 0,06 euros a todas aquellas personas con un grado de discapacidad del 33% en adelante que estén al corriente de pago de todas las tasas e impuestos municipales y cuyos ingresos no superasen los 16.800 euros anuales en 2025.

Tal y como se esperaba, la guía ha generado «interés» dentro del Tercer Sector. Sobre todo entre las asociaciones que trabajan en el campo de la discapacidad, aunque también puede ser de gran utilidad para otras entidades. Debido a su carácter transversal, vendrá muy bien a las ONG que asisten a la población migrante cada vez que les toque gestionar casos relacionados con este ámbito.

El documento, enfatiza Amas, requiere una «lectura tranquila y pausada» para analizar su contenido en profundidad. Con los ejemplares recién impresos, ha descubierto que «mucha gente desconocía que hay cuotas reducidas para instalaciones deportivas» y un sinfín de ayudas más que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Aparte, le reconforta saber que un gran número de profesionales de Cocemfe Burgos y otras entidades están «muy agradecidos» por la elaboración de un manual que se irá actualizando año tras año para adaptarse a la normativa vigente.

«Por cada euro invertido en el tercer sector generamos 4»

«Por supuesto que hay carencias. Si no las hubiese, no existiríamos». Razón no le falta a Jon Amas. Aun así, da fe de que «el Tercer Sector en Burgos es súper potente». En cantidad, por el elevado número de asociaciones, pero también en calidad porque «ofrecen recursos personalizados a sus usuarios».

La situación de Burgos (capital) es privilegiada. «A nivel social, en muy pocos sitios la encuentras», subraya convencido de que «tenemos que estar de enhorabuena». Eso no quita, sin embargo, para reivindicar que «se siga invirtiendo en el Tercer Sector». Por humanidad, desde luego, sin pasar por alto el beneficio que se aporta al conjunto de la sociedad.

«Por cada euro invertido, generamos 4», remarca el trabajador social de Cocemfe Burgos mientras pone en valor la capacidad y aptitudes profesionales de todas aquellas personas con discapacidad que tratan de abrirse paso en el mercado laboral.

También se ha de tener en cuenta, tal y como apunta Amas, que el tejido asociativo burgalés contribuye a «reducir los tiempos de espera en la Seguridad Social». Lo mismo sucede a la hora de realizar trámites en la Administración, de ahí que abogue por un mayor apoyo desde lo público para que puedan seguir funcionando con plenas garantías.