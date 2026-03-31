Poner cara al pasado de la humanidad. Así es el trabajo del paleoartista Mauricio Antón

Ilustración de un grupo de homínidos. Al fondo, mirando al visitante, una de las primeras versiones de Homo antecessor realizada por Mauricio Antón.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Una disección virtual plasmada en un lápiz. Un añadido de aquellas piezas fósiles que faltan al hueso de un animal o de una especie humana. Una superposición de la musculatura, que requiere un conocimiento previo de la anatomía del sujeto a reproducir. Imaginar la apariencia exterior en rasgos y colores. «La labor del paleoartista siempre va de la mano de los científicos», asegura el paleoilustrador Mauricio Antón en la inauguración de una retrospectiva sobre su obra que puede verse hasta agosto en el Museo de la Evolución Humana.

80 piezas, entre bocetos a lápiz, reconstrucciones 3D, óleos y reproducciones digitales a gran escala, que nos transportan a otros mundos que habitaron la Tierra, pero de los que solo quedan vestigios envueltos en el sedimento. Un arte para admirar, pero que puede corregirse con el tiempo. «El arte es imperecedero, no se puede corregir a Botticelli, pero cuando trabajas con este arte basado en la ciencia, el contenido, como los artículos, se modifica», explicó el director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga. De esta manera, los avances científicos envejecen la ilustración científica.

Pero sin ella no se podría divulgar un cúmulo de datos, siglas e hipótesis que abundan en los artículos científicos. «En un yacimiento recomponemos con fósiles, como si fueran teselas, una imagen del puzle del pasado, pero cuando nos faltan teselas hay que cubrirlo sin riesgos y, para eso, lo más conveniente es rodearte de los mejores; con Mauricio Antón, el riesgo se reduce», reveló el director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, Enrique Baquedano.

La muestra se organiza en torno a los inicios de Antón, un licenciado en Bellas Artes que ha aprendido a poner imagen a la ciencia del pasado. Es conocido por la reconstrucción de las especies de Atapuerca. Empezó con la reconstrucción de los primeros integrantes de la Sima de los Huesos. Mauricio Antón retrató a la tribu de Miguelón junto al Viejo Roble, que había sido testigo de los duros inicios de las excavaciones de Atapuerca y de los interminables paseos de los integrantes del equipo científico para conocer todas sus cavidades y recovecos.

«La verdad es que el dibujo lo hice sin haber visto nunca el árbol en cuestión; surgió a partir de las conversaciones colectivas con el equipo», relataba Mauricio Antón hace unos años. Y puntualizaba entonces que «el árbol que aparece en la ilustración no es una representación del roble de Atapuerca; es un árbol genérico y diseñé la distribución de las ramas para realzar la composición en armonía con el grupo de homínidos».

Mauricio Antón junto a la recreación de la tribu de la Sima de los Huesos en el viejo roble que cierra las visitas de los senderos de Atapuerca.SANTI OTERO

En su saber hacer surgió también la imagen de especies de Atapuerca como Homo antecessor: su cara de un chico jovial sonriendo con el pelo al viento; otra en la que se gira para mirar a sus descendientes; o la imagen más actual de la exposición Homo antecessor, el nacimiento de una especie, donde ya se adivinan los rasgos femeninos. Porque lo que empezó siendo un chico, la ciencia de los dientes ha determinado que es una chica.

De Jurassic Park a National Geographic

Mauricio Antón es un artista. Estudió Bellas Artes y empezó colgando sus creaciones pictóricas en salas de exposiciones, hasta que los dinosaurios llegaron a su vida de la mano del paleontólogo José Luis Sanz. «Yo empecé como artista en galerías de arte, pero fue a partir del encuentro con el paleontólogo José Luis Sanz cuando empecé con dinosaurios y, desde entonces, empecé a unir arte y ciencia siempre de la mano de los científicos», recordaba en la presentación de la muestra.

Así, empezó reconstruyendo paisajes del Mesozoico e incluso, a lápiz, realizó ilustraciones para una publicación de un fragmento de la novela ‘El mundo perdido’, de Michael Crichton, que fue la base de la saga Parque Jurásico. «Algunas de las escenas de los dibujos aparecieron en la adaptación al cine de la novela», remarcan desde el MEH en la presentación de la exposición.

Después de eso llegó la publicación de ‘La especie elegida’, escrita por Juan Luis Arsuaga, con sus ilustraciones. «Me dijeron que el libro era aburrido, que tenía muchos datos, mucho texto, pero con los dibujos, la parte gráfica, también el texto... Aquello se disparó. Funcionó como modelo y despegaron nuestras carreras», señaló el codirector de Atapuerca.

Desde entonces, las ilustraciones científicas de Mauricio Antón han estado presentes en muchas otras publicaciones de los codirectores de Atapuerca, como ‘El chico de la Gran Dolina’ o el último libro sobre Homo antecessor. En los lápices de Antón han cobrado vida Homo floresiensis, los neandertales o Homo naledi, ergaster, erectus o Australophitecus afarensis. Escenas cotidianas donde la imaginacion se mantiene en los márgenes de las hipótesis científicas. Su ilustración de la especie de Dmanisi fue portada de National Geographic en 2002 y ha colaborado con documentales de la BBC.