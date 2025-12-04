El 71% de los alumnos de programas de empleo encuentran un trabajo

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Una nueva oportunidad para empezar. Un cambio de sector a un área con más empleabilidad. Encontrar un trabajo tras más de dos años sin empleo o reengancharse en el mercado laboral más allá de los 50 años. Estos son los perfiles de los 76 alumnos de los ocho Programas Mixtos de Formación y Empleo que ayer recibían en la delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos el diploma acreditativo de su experiencia adquirida.

Ellos no ven claro el camino a partir de ahora. «No sé yo si encontraremos empleo de lo que hemos hecho», señalaba uno de los participantes. Los números atestiguan que «el grado de inserción general entre los participantes de estos programas de empleo en estos momentos están en el 71% porque además de unas habilidades concretas se les dota de disciplina de formación, se pone en contacto con intermediaciones del mercado del trabajo a través del Ecyl», señaló el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Sáiz.

La fase final de los Programas Mixtos de Formación y Empleo se han desarrollado en colaboración con los ayuntamientos de Burgos, con tres programas específicos; Miranda de Ebro, Pradoluengo y Valle de Mena con un curso de formación y empleo cada uno; y con la Fundación Lesmes que desarrolla un curso relativo al reciclaje con la iniciativa de Economía Circular. En concreto ocho acciones que se han llevado a cabo con una inversión de 1,3 millones de euros.

Se han realizado labores formativas en sectores como albañilería, pintura, carpintería, corte y confección, trabajos forestales y ayuda a domicilio. «En cada convocatoria se establecen las áreas que tienen una mayor demanda de empleo como el trabajo doméstico o todo lo relacionado con los oficios de construcción, que son las áreas que predominan» señala Sáiz. También se tienen en cuenta las áreas que los Ayuntamientos quieren impulsar desde «formación en área turística o en reciclaje». Afinar en esas materias de formación es variable, si durante la crisis de la construcción se buscaban alternativas a los oficios de la obra, hoy son uno de los apartados que más inserción generan.

También cambian los perfiles. «Hubo unos años en los que se incrementaban las personas mayores de 50 años, ahora está subiendo los menores de 30 años que no es que no tengan formación, es que tienen unos estudios que no permiten el acceso al mercado de trabajo o se han visto inmersos en un proceso de despido, reestructuración o extinción de empleo y necesitan reciclarse», especifica Sáiz.

En este periodo de formación laboral, los usuarios no solo adquieren capacidades concretas en una tarea específica, perciben un salario. En todo el ejercicio, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha 24 programas de formación y empleo que han supuesto una inversión de 4,6 millones de euros que han facilitado la inserción laboral de 270 personas en la provincia de Burgos.

Recientemente, la consejería de Industria, Comercio y Empleo ultima la nueva convocatoria de estos cursos para el próximo año 2026. Se espera resolver antes de Navidad y supone un incremento de financiación de estos cursos. «La nueva convocatoria, que tenía inicialmente 38 millones de euros, va a pasar a 48 millones con el objetivo de que ningún programa mixto que cumpla las condiciones se quede fuera», añadió el subdelegado de la Junta de Castilla y León en Burgos.

El sistema cumple «una serie de misiones fundamentales», desde realimentar la autoestima a parados de larga duración, facilitar su inserción laboral, cubrir la demanda de perfiles de difícil cobertura y, por otro lado, facilitar obras de interés general para los ayuntamientos o entidades del tercer sector que desarrollan estas acciones formativas.