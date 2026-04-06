La zona azul de Burgos crece un 9% en uso mientras bajan las multas

Un controlador de la zona azul revisa uno de los nuevos parquímetros que comenzaron a utilizarse en mayo de 2025.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las operaciones para aparcar en las calles con zona azul en Burgos aumentaron un 9% en 2025 y, en cambio, las multas se redujeron casi en el mismo porcentaje, un 8,7%.

Estos datos incluidos en la memoria del servicio de regulación del aparcamiento, que elabora la empresa Estaciones y Servicios S.A. (Eysa), muestran tanto la alta ocupación de las plazas con estacionamiento regulado que existen en la ciudad, 4.073 en estos momentos, así como la atención que tienen los usuarios para evitar las sanciones. El mayor uso de la aplicación móvil que envía notificaciones para avisar cuando se está a punto de exceder el tiempo de estacionamiento, permitiendo reaccionar al conductor, se relaciona directamente con la bajada de las multas.

En concreto, este informe anual refleja que la ORA movió en 2025 más de 3,6 millones de aparcamientos en las calles con estacionamiento regulado. Se pasó de 3.277.732 operaciones en 2024 a las 3.601.903 de 2025.

Los usuarios sacan cada día una media de unos 13.000 tiques, en los que está contabilizado el total, tanto los de activar el aparcamiento como los de desaparcar, así como las anulaciones de multas. De las 3.601.903 operaciones, 2.536.221 se realizaron a través de la aplicación móvil; de ellas, 2.192.574 fueron para aparcar, 317.682 para desaparcar y 25.965 para realizar anulaciones. Siete de cada diez tiques se sacan ya mediante la aplicación móvil en lugar de acudir a los parquímetros.

En el caso de las multas por infringir la Ordenanza de Aparcamiento Regulado de Burgos (ORA), se pasa de las 49.043 gestionadas por los controladores de la zona azul en 2024 a las 44.691 en el último ejercicio.

La gran mayoría de las sanciones, siete de cada diez, se cursan por exceder el tiempo pagado, hasta 31.108, mientras que el resto se producen cuando se carece de tique; fueron 13.583. Estas últimas no se pueden anular, mientras que en las primeras es posible gestionar la cancelación a través de la aplicación del móvil o desde los parquímetros. En los 12 meses del pasado año se llegaron a anular hasta 28.709 sanciones, siguiendo los pasos que implican sacar un nuevo tique y pagar una cantidad de 3 euros.

Finalmente, las sanciones válidas fueron 13.017 por carecer de tique y 2.399 por el exceso de tiempo, en total 15.416.

Llama la atención el número medio de sanciones cursadas de media al día. Así, si se dividen las 44.691 infracciones recabadas por los controladores entre los 275 días al año en los que estuvo activa la zona azul (a los 365 días del año hay que restar los domingos y festivos, así como sábados tarde), se obtiene que son 162 de media diarias.

Hay que recordar que son los trabajadores de la empresa externa Eysa, que se encarga de la gestión de la zona azul, los que dejan la notificación de sanción en el vehículo, pero es el área administrativa de Policía Local la que comunica, bien en el domicilio o bien por notificación electrónica, el boletín de denuncia asignado a un número de expediente.

Las tres calles donde tradicionalmente se formulan más sanciones son la avenida Reyes Católicos, la avenida del Vena y la avenida del Cid, no en vano son algunas de las que reúnen mayor número de plazas de estacionamiento regulado. En la actualidad, existen 4.073 plazas bajo la ORA, frente a las 4.570 que existían en el anterior contrato que se renovó con la misma empresa tras el proceso de licitación pertinente.

Si nos fijamos en la estadística de 2024, se refleja que los controladores de la ORA formularon hasta 49.043 infracciones. Sin embargo, tras el proceso de anulación cursado por los usuarios, al final, válidas son 18.415, de las que 15.765 son por no haber sacado tique y otras 2.650 por haber sobrepasado el tiempo reflejado.

Ampliación de la zona azul

El equipo de Gobierno del Partido Popular es partidario de una ampliación de las plazas de aparcamiento regulado. Algo más de 1.200 plazas de estacionamiento bajo zona azul, es decir, con la condición de pagar por el tiempo de uso, se podrían ganar en distintas zonas de la ciudad. Son lugares donde, en ocasiones, los residentes lo han solicitado ante las dificultades de encontrar plaza libre en la calle en distintos momentos del día.

Sin embargo, aunque se ha hablado de esta intención, todavía no se ha presentado la modificación de la Ordenanza de Movilidad, que debe recoger, entre otras muchas cosas como la activación de los aparcamientos cubiertos para bicicletas, una concreción sobre la zona azul.

En un principio, se incluirían Vadillos, Barrio Gimeno, calle del Carmen, varias calles del Casco Histórico Alto, así como Gamonal. También se ha hablado de incluir una nueva zona para residentes, que se pintaría de un color distinto al azul y al naranja, que son las que existen en la actualidad.

La alcaldesa, Cristina Ayala, comentó en el Pleno ordinario del pasado septiembre que la modificación de la Ordenanza de Movilidad iba a contemplar una regulación específica para los vecinos del Casco Histórico Alto, es decir, para residentes.

Desde entonces, no se ha concretado más respecto al número de calles ni sobre los plazos para su puesta en marcha, que serían como mínimo varios meses, ya que implica la aprobación en Pleno de la ordenanza, así como un periodo de exposición pública.