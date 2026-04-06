El proyecto aprobado de jardín desde el HUBU a la estación de tren no se ejecutará a corto plazo

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado el proyecto de ajardinamiento que conectará el entorno del Hospital Universitario de Burgos con la zona de Villímar y la estación de tren Rosa Manzano, pero carece por ahora de financiación para su ejecución en el corto plazo.

El vicealcalde, Juan Manuel Manso, explicó en rueda de prensa que esta es una actuación ambiciosa —con un presupuesto base de licitación de 4,02 millones (4.029.168,84 euros)— y que contempla la creación de un corredor verde a lo largo de la avenida Príncipes de Asturias, con un nuevo carril bici continuo, una senda peatonal completa —inexistente en la actualidad— y varias zonas estanciales. Fruto de un concurso de proyectos, se adjudicó a la empresa Ajo Taller de Arquitectura la redacción del diseño que, tras informar las distintas secciones municipales como Movilidad, Fomento o Urbanismo, ha quedado aprobado.

Manso confirmó que este proyecto no se incluyó en el presupuesto de 2026, que se aprobará definitivamente en un Pleno extraordinario el próximo lunes, 13 de abril, y señaló que se complica incluirlo en una futura modificación presupuestaria cuando se incluyan los remanentes del ejercicio anterior. "No tenemos todavía los datos finales del remanente, pero lo que prevemos es que vamos a tener muy poquitos porque tenemos muchas obras en ejecución, por tanto, no vamos a tener disponibilidad económica para tantas cosas que tenemos que hacer", explicó. A la vez señaló que la prioridad en una próxima modificación presupuestaria es acometer el asfaltado de calles. "Es lo urgente y prioritario", insistió.

A pesar de estas circunstancias presupuestarias, Manso relató los beneficios de esta intervención que busca mejorar la "conexión sostenible" con la estación ferroviaria, actualmente muy dependiente del coche. "Ahora mismo no se puede ir en bici a la estación", reconoció Manso, que subrayó que esta carencia contribuye a su saturación y es bueno tener hecho este proyecto. En este sentido, comentó que podría presentarse a alguna convocatoria para obtener fondos de otras administraciones.

Las ideas trasladadas por AJO Taller de Arquitectura se completan con nuevos parques infantiles, zonas estanciales, juegos de agua, parque de calistenia y también de elementos biosaludables. Manso señaló que se había pensado en un inicio que la ejecución de esta obra podría suponer unos dos millones de euros, sin embargo, se ha duplicado el coste con los cuatro millones mencionados en los que podría salir a licitación. El tiempo de ejecución de las obras del que se hablaba es de 15 meses.

Estos jardines, que crearían una nueva zona verde más grande que El Parral, transformarán un total de 131.165 metros cuadrados y se extienden a lo largo de más de dos kilómetros.