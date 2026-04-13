Vox recuerda a Ayala que «votamos en coherencia, no somos la muleta del PP»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Indignados, enfadados y agraviados. Así se mostraron los tres ediles de Vox en el Ayuntamiento de Burgos tras el pleno extraordinario para valorar las alegaciones al presupuesto para 2026. Una cuestión técnica, argumentaron, que mostró una «esquizofrenia absoluta» de un equipo de gobierno y una alcaldesa que «incoherente». Aseguran que ante un presupuesto que es el «más girado a la izquierda de todos los gobiernos del PP » al que siempre se han mostrado contrarios no cabía ni un sí.

Afea la crítica del PP, sin derecho a réplica y tras una llamada para pedir el voto a favor el pasado viernes, de que se han puesto del lado del PSOE. «Es absurdo, hemos votao en coherencia, no somos la muleta del PP y nos están desprediando, nos toman como si no hacéis lo que queremos nos enfadamos», señaló el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores. Denuncian que Vox recibe del PP un «trato absolutamente denigrante» cuando, repitió por tres veces, «la señora alcaldesa y el concejal de hacienda son alcaldesa y concejal gracias a Vox». Añadió después que «tenían que estar al menos una vez a la semana dándonos las gracias».

El enfado de los ediles de Vox llega tras un pleno en el que, denuncian, no han tenido derecho a réplica. Se ha presentado las alegaciones al presupuesto, se han aceptado dos, y la oposición ha hecho su réplica. Después el PP ha declinado valoraciones para cerrar la intervención donde la oposición no tiene la palabra a posteriori. Califica el hecho de «gran cobardía», «falta de valentía» porque «es vergonzoso que utilicen una artimaña del reglamento que el equipo de Gobierno diga lo que le de la gana sobre las ideas de Vox y nosotros no podamos alegar nada».

Llamadas «a la desesperada» en el último momento

Critican desde la formación que fue socio de gobierno de los populares en la primera parte de la legislatura, que nunca se ha propuesto negociación alguna, se refieren a una exposición de puntos sin capacidad de aportación alguna. «Negociación no ha habido, cuando íbamos a proponer algo, la acaldesa no quería oir hablar de un listado de cosas, no ha habido llamadas hasta este fin de semana, a la desesperada, en la que el Partido Pular hace promesas y el concejal de hacienda por favor, por favor, por favor.... y luego no te dejan hablar en el pleno», explicaba indignado Martínez Acitores.