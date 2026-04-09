Vox da por «paralizados» los distritos y se abstendrá con las alegaciones al presupuesto de 2026

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Burgos, con su portavoz al frente, Fernando Martínez-Acitores, se mostró especialmente crítico con la gestión municipal, denunciando la «falta de actividad política» y calificó de «fracaso absoluto» el funcionamiento de las juntas de distrito.

Desde su punto de vista, los distritos se pueden dar por «paralizados» este mandato con una única inversión realizada, que es la rehabilitación del lavadero de Cortes durante el pasado ejercicio de 2025. En las reuniones que ha habido este año no se han llegado a fijar las prioridades de inversión, más que en algunos de ellos, como en el Sur, que reclamó una vía ciclista en una posible mejora de la calle Madrid. Además, recordó que sigue sin presentarse el nuevo reglamento de funcionamiento y que la próxima reunión de las juntas, para dentro de tres meses, será después del verano y en 2026, año electoral, solo funcionarán un máximo de cinco meses. «Yo ya ni convocaría las juntas de distrito», resumió el concejal de la formación verde, que recordaba que los distritos han contado con 2,5 millones de euros de presupuesto cada año, más de siete en definitiva, «una cantidad que directamente ha pasado a remanentes».

Vox considera que el modelo actual está agotado y plantea una revisión en profundidad, que pasaría por reducir el número de distritos o modificar su funcionamiento para permitir que los fondos se destinen a gasto y no únicamente a inversiones que, según denuncia, nunca llegan a ejecutarse.

Martínez-Acitores lamentó lo que considera una parálisis general en la actividad municipal, señalando que los asuntos abordados en comisiones tienen escasa relevancia y evidencian, a su juicio, la falta de impulso del equipo de Gobierno del Partido Popular.

El portavoz de Vox se pregunta dónde están las inversiones estrella anunciadas durante todo este mandato por el grupo de concejales que lidera la alcaldesa, Cristina Ayala, y se mostraba de acuerdo con la crítica del concejal socialista Daniel Garabito realizada este miércoles, en la que indicaba que la única obra que van a poder presentar como ejecutada es la de la prolongación del bulevar.

Abstención en las alegaciones al presupuesto de 2026

En clave política, Vox ha confirmado que mantendrá su abstención en la votación de las alegaciones al presupuesto municipal en el pleno previsto para el próximo lunes, 13 de abril, tanto en las presentadas por el PSOE como en las de un particular. Una decisión que podría resultar determinante para que dichas alegaciones salgan adelante.

A este respecto, desde el equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros reclamó a los concejales de Vox que «tomen la decisión correcta» y recordó que en la comisión de Hacienda pudieron desestimarse por el voto de calidad del presidente, pero eso no podrá suceder en el Pleno porque el PP tiene 11 concejales frente a los 12 del PSOE. Por tanto, con la abstención de Vox, quedarían aprobadas las reclamaciones de los socialistas. Ballesteros no aclaró las consecuencias que tendría que se diera este resultado en las votaciones; apenas aseguró que "no barajamos esa posibilidad".