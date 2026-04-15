Martínez-Acitores califica de «gesto gravísimo» el «ocultismo» del PP con el sello de Ciudad Amiga de la Infancia

Dos niñas juegan en el cívico de San Agustín, que cuenta con su propio centro de día infantil para favorecer la conciliación familiar.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Gesto gravísimo». Así calificaba el portavoz del grupo municipal Vox, Fernando Martínez-Acitores, las explicaciones de la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Milagros del Campo, sobre por qué no se informó de la pérdida del título de Ciudad Amiga de la Infancia hasta tres meses después.

«El equipo de Gobieno ha ocultado deliberadamente esta pérdida al jurado europeo que valoraba la candidatura de Burgos como Ciudad Europea de la Cultura 2031 y nos parece gravísimo», señaló el concejal de Vox. Y es que para el portavoz de la formación, lo sucedido «trasciende la pérdida del título y entra en el terreno de la falta de ética política».

Martínez-Acitores ha señalado que, «más allá de la controversia por el mantenimiento o no del sello, lo verdaderamente alarmante es la confesión de que se ocultó información de forma deliberada».

Según el portavoz, esta decisión que, tal y como aseveró Del Campo, se tomó bajo la premisa de no perjudicar la candidatura de Burgos a la Capitalidad Europea de la Cultura, «es una muestra clara de que el equipo de Gobierno prioriza la imagen sobre la realidad» y es «una prueba clara de que solo estamos a la imagen y al marketing, hasta límites insospechados», afirmó.

El portavoz de Vox fue más allá al señalar directamente a la alcaldesa de Burgos, Crsitina Ayala, como responsable de «esta estrategia de silencio». Según Martínez-Acitores, se intentó «mentir al jurado» de la Capitalidad «por decisión expresa de la regidora», un acto que considera un «gravísimo» y que «pone en entredicho la transparencia del equipo de Gobierno».

Así, cuestionó «la integridad moral de la gestión actual» preguntándose si «somos unos trileros» para «estar utilizando artimañas para ocultar los fallos de gestión» y exigió que se depuren responsabilidades.